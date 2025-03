Milano-Cortina, prove soccorso in pista su nuovo sliding centre

Una simulazione di soccorso sanitario in pista è stata effettuata ieri a Cortina nel cantiere dello sliding centre, la nuova pista che accoglierà le gare di bob, skeleton e slittino dei Giochi olimpici invernali 2026. Per la prova è stato ipotizzato il rovesciamento di un bob, e per il recupero dell'equipaggio sono intervenuti operatori e mezzi del Suem 118 di Pieve di Cadore, della sezione di Cortina della Croce Bianca, del soccorso alpino dei Carabinieri e Sagf della Guardia di finanza, volontari del Cnsas. A coordinare l'intervento è stato Paolo Rosi, direttore del Coordinamento regionale emergenza e urgenza, nonché referente per la sanità nel Veneto di Fondazione Milano Cortina 2026, il comitato organizzatore dei Giochi. Campo di simulazione è stato un tratto della nuova pista ormai ghiacciato. La preparazione del tracciato si completerà nei prossimi giorni, in vista delle discese di pre-omologazione che inizieranno martedì 25 marzo.