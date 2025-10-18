Milano-Cortina, Paris: "Io portabandiera? Vediamo, è scelta del Coni"

"Io portabandiera ai Giochi? E' una scelta che fa il Coni, vediamo, se diranno qualcosa". Così Dominik Paris a margine del Media Day della Fisi a Milano, a proposito della possibilità di sfilare come portabandiera azzurro alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina, dove l'Italia in via eccezionale avrà la possibilità avere 4 portabandiera in occasione della Cerimonia inaugurale che si svolgerà allo stadio Meazza di Milano ma con gli atleti che sfileranno anche nelle altre sedi di gara come Cortina, Predazzo e Livigno.