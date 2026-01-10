Milano Cortina, Moffatt: "Soddisfazione per condizioni pista hockey S.Giulia"

"Dopo i primi due giorni di partite, esprimiamo piena soddisfazione per le condizioni del campo da gioco. La pista da hockey è stata costantemente sottoposta a interventi di manutenzione e gestione svolti con competenza e con elevati standard di professionalità". Così Don Moffatt, Ice Hockey and Para Ice Hockey Ice Master Manager Consultant di Fondazione Milano-Cortina, parlando delle condizioni del ghiaccio dopo le prime partite giocate all'Arena Santa Giulia di Milano. "Quando si tratta di ghiaccio nuovo, su cui non si è ancora pattinato, possono manifestarsi delle crepe, talvolta riconducibili anche all'azione delle macchine rasaghiaccio. In una fase iniziale è, perciò, possibile che si verifichino delle crepe - ha spiegato - Tuttavia, in questo caso, la qualità del ghiaccio si è rivelata buona e si è registrato solo un buco di 2 cm. L'abbiamo ripristinato immediatamente e, al termine del primo tempo, siamo intervenuti nuovamente con le macchine rasaghiaccio. All'inizio del secondo tempo, la superficie risultava già perfettamente solida. Siamo pertanto molto soddisfatti, poiché si tratta di aspetti marginali e pienamente coerenti con le normali procedure operative".