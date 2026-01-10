Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano Cortina, Moffatt: "Soddisfazione per condizioni pista hockey S.Giulia"

10 Gen 2026 - 17:52

"Dopo i primi due giorni di partite, esprimiamo piena soddisfazione per le condizioni del campo da gioco. La pista da hockey è stata costantemente sottoposta a interventi di manutenzione e gestione svolti con competenza e con elevati standard di professionalità". Così Don Moffatt, Ice Hockey and Para Ice Hockey Ice Master Manager Consultant di Fondazione Milano-Cortina, parlando delle condizioni del ghiaccio dopo le prime partite giocate all'Arena Santa Giulia di Milano. "Quando si tratta di ghiaccio nuovo, su cui non si è ancora pattinato, possono manifestarsi delle crepe, talvolta riconducibili anche all'azione delle macchine rasaghiaccio. In una fase iniziale è, perciò, possibile che si verifichino delle crepe - ha spiegato - Tuttavia, in questo caso, la qualità del ghiaccio si è rivelata buona e si è registrato solo un buco di 2 cm. L'abbiamo ripristinato immediatamente e, al termine del primo tempo, siamo intervenuti nuovamente con le macchine rasaghiaccio. All'inizio del secondo tempo, la superficie risultava già perfettamente solida. Siamo pertanto molto soddisfatti, poiché si tratta di aspetti marginali e pienamente coerenti con le normali procedure operative".

Ultimi video

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

00:35
MCH NHL SI SCHIANTA CONTRO PALO MCH

Landeskog shock:"il capitano dei Colorado si schianta violentemente contro il palo

01:25
DICH PELLEGRINO 04/1 DICH

Pellegrino: "Dispiace, la terza volta che arrivo quarto. Ma siamo sempre sul pezzo"

01:19
MCH BRIGNONE ALLENAMENTI 3/1 MCH

Federica Brignone, allenamento in val di Fassa

00:33
DICH DELLA MEA 3/1 DICH

Della Mea: "Giornata positiva, anche se nella seconda manche potevo fare meglio"

00:28
DICH SIMPATICA GOGGIA 3/1 DICH

Goggia: "Questo è il mio livello nel gigante ora"

01:14
MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

I più visti di Altri Sport

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

Giacomel, a Oberhof la vittoria più triste. Braccia al cielo per l'amico scomparso: "Bakken, questa è per te"

MCH CRAS MONTANA MCH

Crans Montana: le immagini della strage di Capodanno

Il Giro è di Simon Yates

Il Giro è di Simon Yates

Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
17:52
Milano Cortina, Moffatt: "Soddisfazione per condizioni pista hockey S.Giulia"
16:54
Vela d'altura, debutta il Trofeo Taras 2026 tra Mar Grande e Cheradi
16:42
Snowboard, infinito Fischnaller: vince in Coppa del Mondo a Scuol a 45 anni
15:30
Odermatt vince il gigante di Adelboden e raggiunge Tomba a quota 51 successi
15:10
Pattinaggio di velocità, Italia oro agli europei nel team pursuit