Milano-Cortina, Malagò: "Mancano 118 giorni e non possiamo perderne uno"

"Non mi tranquillizza che manchino 118 giorni all'inizio delle Olimpiadi. I primi anni li abbiamo passati in emergenza Covid, poi le guerre: sfido chiunque a organizzare i Giochi. Senza contare inflazione e costi ma abbiamo tenuto duro. Ora abbiamo bisogno di tutti questi 118 giorni, non possiamo permetterci di perderne nemmeno uno. Il Trentino sta andando bene, ma ci sono anche gli altri territori. Il cronoprogramma c'è e bisogna seguirlo". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano-Cortina 2026, intervenendo a 'I nostri Giochi', panel dell'ottava edizione del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica.