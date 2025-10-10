Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina, Malagò: "Mancano 118 giorni e non possiamo perderne uno"

10 Ott 2025 - 20:18
© Getty Images

© Getty Images

"Non mi tranquillizza che manchino 118 giorni all'inizio delle Olimpiadi. I primi anni li abbiamo passati in emergenza Covid, poi le guerre: sfido chiunque a organizzare i Giochi. Senza contare inflazione e costi ma abbiamo tenuto duro. Ora abbiamo bisogno di tutti questi 118 giorni, non possiamo permetterci di perderne nemmeno uno. Il Trentino sta andando bene, ma ci sono anche gli altri territori. Il cronoprogramma c'è e bisogna seguirlo". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente di Fondazione Milano-Cortina 2026, intervenendo a 'I nostri Giochi', panel dell'ottava edizione del Festival dello sport di Trento in corso fino a domenica. 

Ultimi video

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

01:27
DICH MATTIA GIOVANELLA (CURLING) A TRENTO 10/10 DICH

Mattia Giovannella: "Dovremo essere capaci di controllare le forti emozioni"

01:02
DICH GHIOTTO A TRENTO 10/10 DICH

Davide Ghiotto: "Abbiamo una grandissima responsabilità con l'Olimpiade in casa"

01:15
DOCH VARNIER 10/10 DICH

Varnier: "Questi Giochi mostreranno la parte bella dell'Italia"

01:06
DICH ONE TO ONE KOSTNER 10/10 DICH

Carolina Kostner: "Olimpiadi in casa occasione unica"

00:58
DICH MALAGO 10/10 DICH

Malagò: "I lavori sono in linea con i piani"

01:02
DICH CURATOLI 10/10 DICH

Scherma, Curatoli: "Essere capitano è una grande responsabilità"

01:16
DICH SAMELE 10/10 DICH

Samele: "Per Los Angeles? Vedremo, sono in pausa…"

01:07
DICH GARBIN TENNIS 10/10 DICH

Garbin: "Sono fortunata, ho a disposizione ragazze straordinarie"

02:15
ULTIMO TENTATIVO MCH EUROLEGA MCH

Eurolega, Milano cade in casa contro il Monaco

01:06
DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

01:05
DICH MICHIELETTO FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Michieletto: "Un Mondiale memorabile vinto da squadra"

00:57
DICH LAVIA FESTIVAL TRENTO 9/10 DICH

Volley, Lavia: "L'infortunio mi ha cambiato e non vedo l'ora di tornare"

01:51
I campioni da Mattarella

I campioni da Mattarella

01:50
MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

00:20
MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

I più visti di Altri Sport

DICH MATTARELLA DISCORSO VOLLEY DICH

Mattarella: "Voi esempio per i giovani. Vi aspetto presto"

DICH TAMBERI A TRENTO 9-10 DICH

Tamberi: "Stagione difficile, ho metabolizzato la delusione Mondiale"

DICH PILATO FESTA NUOTO

Pilato: "4° posto? Il messaggio è diverso"

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH VOLLEY DA MELONI 8/10 MCH

Volley, azzurre e azzurri dalla Premier Meloni: "Grazie per emozioni"

DICH VELASCO DISCORSO QUIRINALE DICH

Velasco: "Il prossimo anno faremo come se avessimo perso per tornare qui"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:23
Ciclismo, Megan Jastrab dal 2026 sarà una nuova freccia per UAE Team ADQ
21:19
Milano-Cortina, Varnier: "Sorprende che età di chi compra biglietti è bassa"
20:18
Milano-Cortina, Malagò: "Mancano 118 giorni e non possiamo perderne uno"
19:17
Abodi e Onorato all'inaugurazione di "Tennis&Friends"
18:52
Tennis: ripartita la vendita dei biglietti per gli Internazionali