Milano-Cortina, Malagò: "Cerimonia a San Siro sarà pietra miliare"

"Sicuramente a livello di manifestazione sportiva, fuori dal mondo del calcio, questo è ineccepibile, però c'è una squadra che gioca in Champions League e insomma non mi sento di dire che non ci siano tante altre partite, alcune sono proprio già in calendario, lo stesso Milan mi sembra che in campionato stia andando molto bene. Direi che c'è più la parte tradizionale, quella che ha accompagnato questo stadio per un periodo infinito, tanto è vero che viene riconosciuto dal teatro della Scala, però la cerimonia inaugurale sicuramente rimarrà una pietra miliare di quello che sono stati gli eventi ospitati allo stadio Giuseppe Meazza". Così il Presidente della Fondazione Milano-Cortina, Giovanni Malagò, interviene a RTL 102.5, in merito alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. "Mi permetto anche di ricordare che 15 giorni dopo ci sarà nell'Arena di Verona lo stadio esistente, o che funziona per capirci, più antico del mondo, la cerimonia di chiusura; a distanza di 15 giorni la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi e si concluderà con un evento di cerimonia finale delle Paralimpiadi in quel di Cortina, che coinvolgerà tutta la città e il centro storico. Per cui, in realtà le manifestazioni sono quattro, anche se si parte pesantemente ovviamente da San Siro", ha aggiunto.