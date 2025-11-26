Nba: ai Lakers il derby di Los Angeles,Orlando travolge i Sixers

I Lakers si prendono il derby Nba di Los Angeles. Il quintetto gialloviola ha superato i Clippers 135-118, grazie a una prestazione show di Luka Doncic, che chiude 43 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. LeBron James ne ha segnati 25 in 32 minuti. E 31 ne ha portati alla causa dei Lakers Austin Reaves, confermandosi altro uomo chiave del team californiano. Con questa 13/a vittoria in 17 partite, i Lakers salgono al secondo posto nella Western Conference. I Clippers rimangono bloccati al 13/o. E si interrompe la serie di 14 sconfitte consecutive dei Wizards: C.J. McCollum con 46 punti - il suo massimo stagionale - ha fatto ritrovare il sorriso a Washington, che batte 132-113 Atlanta. La squadra di Brian Keefe ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale in questa partita, valida anche per la fase a gironi della NBA Cup. Il lettone Kristaps Porzingis, che ha giocato per i Wizards nel 2022 e nel 2023, ha segnato 22 punti per gli Hawks, sesti nella Eastern Conference e quindi in lizza per un posto diretto ai playoff. Orlando ha travolto a Philadelphia i Sixers 144-103, consolidando il settimo posto a Est. Entrato dalla panchina, Anthony Black ha segnato 31 punti, il massimo della sua carriera, per i Magic. Questa sconfitta ha sancito l'eliminazione di Philadelphia dalla NBA Cup, competizione in cui Orlando è in testa al suo girone.