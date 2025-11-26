Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Nba: ai Lakers il derby di Los Angeles,Orlando travolge i Sixers

26 Nov 2025 - 11:01

I Lakers si prendono il derby Nba di Los Angeles. Il quintetto gialloviola ha superato i Clippers 135-118, grazie a una prestazione show di Luka Doncic, che chiude 43 punti, 13 assist e 9 rimbalzi. LeBron James ne ha segnati 25 in 32 minuti. E 31 ne ha portati alla causa dei Lakers Austin Reaves, confermandosi altro uomo chiave del team californiano. Con questa 13/a vittoria in 17 partite, i Lakers salgono al secondo posto nella Western Conference. I Clippers rimangono bloccati al 13/o. E si interrompe la serie di 14 sconfitte consecutive dei Wizards: C.J. McCollum con 46 punti - il suo massimo stagionale - ha fatto ritrovare il sorriso a Washington, che batte 132-113 Atlanta. La squadra di Brian Keefe ha ottenuto la sua seconda vittoria stagionale in questa partita, valida anche per la fase a gironi della NBA Cup. Il lettone Kristaps Porzingis, che ha giocato per i Wizards nel 2022 e nel 2023, ha segnato 22 punti per gli Hawks, sesti nella Eastern Conference e quindi in lizza per un posto diretto ai playoff. Orlando ha travolto a Philadelphia i Sixers 144-103, consolidando il settimo posto a Est. Entrato dalla panchina, Anthony Black ha segnato 31 punti, il massimo della sua carriera, per i Magic. Questa sconfitta ha sancito l'eliminazione di Philadelphia dalla NBA Cup, competizione in cui Orlando è in testa al suo girone.

Ultimi video

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:02
Europei curling: l'talia supera la Svezia e vede le semifinali
12:09
Sinner primo nel servizio, in risposta e nelle palle break: ma il n.1 è Alcaraz (per ora)
12:03
Rugby, Menoncello: "In un paio d'anni l'Italia può vincere il Sei Nazioni"
12:01
Milano-Cortina, Coventry: "Giochi invitano a fratellanza e pace"
11:45
Milano-Cortina, Malagò a Olimpia: "Celebriamo armonia e unità"