Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Milano-Cortina: Olimpia bagnata dalla pioggia attende la Fiamma

26 Nov 2025 - 09:53

È tutto pronto nel villaggio di Olimpia per la cerimonia dell'accensione della Fiamma: il cielo nuvoloso, e la pioggia che è caduta a tamburo battente fino a ieri, non hanno spento l'entusiasmo dei partecipanti. "Per noi greci è un motivo di orgoglio vedere radunate qui persone da tutto il mondo: anche in momenti così tristi, segnati dalle guerre, lo sport ci ricorda la bellezza dello stare insieme", racconta Michalis Trikoupis, con l'impermeabile sotto il braccio, uno dei tanti cittadini venuti fin qui dai villaggi vicini per assistere all'inizio della staffetta olimpica. Tra le stradine del villaggio di Olimpia, abitato d'inverno da non più di 700 persone, spuntano a ogni angolo le bandiere degli Stati del mondo, simbolo dello spirito olimpico di fratellanza. Tra le vie si incontra anche qualche scolaresca italiana, giunta fin qui per assistere all'evento. Pochi i turisti stranieri: quest'anno la cerimonia si svolgerà al chiuso, nel Museo archeologico, e tanti spettatori non potranno entrare visto lo spazio ridotto. Il cambio improvviso non ha però intaccato il fascino dell'appuntamento: la cerimonia si svolgerà, a partire dalle dieci e mezza italiane, nella suggestiva sala principale del museo, alle cui pareti sono esposti i frontoni che ornavano il tempio di Zeus a Olimpia. Ai due lati si possono ammirare la Corsa dei carri di Pelope e Enomao, e la Battaglia tra Lapiti e Centauri. Le sculture, in marmo pario, sono databili al 471-456 a.C. e vengono attribuite all'anonimo Maestro di Olimpia. Il tempio faceva parte del più famoso santuario del mondo antico dedicato a Zeus: il complesso comprendeva anche uno stadio, nel quale a partire dal 776 a.C. si svolgevano ogni quattro anni i più importanti fra i giochi panellenici.

Ultimi video

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

00:31
MCH ACCENSIONE FIACCOLA MCH

Milano-Cortina, l'accensione della fiamma olimpica

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:02
Europei curling: l'talia supera la Svezia e vede le semifinali
12:09
Sinner primo nel servizio, in risposta e nelle palle break: ma il n.1 è Alcaraz (per ora)
12:03
Rugby, Menoncello: "In un paio d'anni l'Italia può vincere il Sei Nazioni"
12:01
Milano-Cortina, Coventry: "Giochi invitano a fratellanza e pace"
11:45
Milano-Cortina, Malagò a Olimpia: "Celebriamo armonia e unità"