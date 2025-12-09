Logo SportMediaset

Milano Cortina, la Fiamma Olimpica il 15 dicembre al parco di Selinunte

09 Dic 2025 - 15:03

Avventura siciliana per la Fiamma Olimpica che il 15 dicembre, a mezzogiorno, farà tappa al Parco archeologico di Selinunte per poi toccare altre località dell'isola e risalire l'Italia fino a raggiungere Cortina dove il 6 febbraio si apriranno i Giochi Olimpici Invernali. In questa occasione studenti e cittadini potranno entrare gratuitamente al Parco per assistere al passaggio della staffetta. "E' un evento straordinario - ha detto l'assessore ai Beni culturali e identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato - Il fatto che il sito archeologico sia stato scelto come prima tappa siciliana della staffetta con i tedofori ci riempie di gioia e di orgoglio. Un viaggio lungo il Belpaese con il supporto del territorio per riaffermare i valori che la Fiamma custodisce: passione, talento, energia e rispetto». Il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, partito dalla Grecia il 4 dicembre, una volta giunta a Roma, proseguirà verso tutte le 110 province italiane fino ad arrivare a Selinunte dove renderà omaggio al Tempio di Hera, attraverserà uno dei parchi più vasti d'Europa e raggiungerà l'Acropoli affacciata sul mare. "Siamo orgogliosi che il percorso siciliano della Fiamma Olimpica parta proprio da Selinunte - dice il direttore del Parco archeologico Felice Crescente - sarà un'occasione straordinaria di promozione per il territorio, vista l'eco mediatica che il passaggio dei tedofori porta con sé: la bellezza ancora intatta di Selinunte, i templi e l'Acropoli, meraviglieranno chi ancora non li conosce". Lasciata Selinunte, la Fiamma Olimpica procederà verso la città del satiro, Mazara del Vallo e Marsala, terra di saline e vigneti. Toccherà Trapani e raggiungerà Palermo, per poi proseguire, il 16 dicembre, verso Cefalù, Piazza Armerina, Enna, Caltanissetta e Agrigento, Capitale Italiana della Cultura 2025. Il 17 dicembre tocca a Licata e Gela, Caltagirone, Ragusa, Noto e Avola, Marzamemi e Portopalo, fino a Siracusa. Il 18 proseguirà per Priolo Gargallo, Augusta, Carlentini e Lentini, per entrare infine a Catania. L'ultima giornata in terra siciliana, quinta regione ad ospitare il percorso della Fiamma, sarà il 19 dicembre ad Acireale, Giarre e Riposto, Taormina e Messina, dove poi lascerà l'isola per sbarcare in Calabria. In tutto saranno 10.000 i tedofori e tedofore, atleti olimpici e paraolimpici, protagonisti dell'intero "viaggio della Fiamma" fino al San Siro Olympic Stadium di Milano. Ogni tratto di staffetta con i tedofori sarà di circa un chilometro, individuati dalla Fondazione Milano Cortina 2026, che si alterneranno ogni 200 metri portando avanti un simbolo di amicizia e dialogo capace di unire i popoli oltre differenze di razza, colore o status sociale. 

