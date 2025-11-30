Milano-Cortina, inaugurata 'Casa Verona' per gli eventi

L'area, destinata a diventare in futuro la "casa" dello sport veronese, è stata realizzata riattivando l'Edificio 20 all'interno dell'ex Arsenale cittadino dopo anni di inutilizzo, e punta a diventare una delle eredità olimpiche della città. Al taglio del nastro è intervenuta Deborah Compagnoni, tre ori e un argento alle Olimpiadi invernali, ora Ambassador dei Giochi di Milano-Cortina. "Casa Verona nasce come spazio riattivato - ha spiegato il sindaco Damiano Tommasi - all'Arsenale dopo anni di inattività e vuole diventare una delle eredità olimpiche della città. L'Arsenale, che completerà la riqualificazione del parco interno entro il 2026, punta a trasformarsi da ex struttura militare a luogo di incontro e relazione, vicino al centro e capace di diventare una nuova meta cittadina. Le Olimpiadi rappresentano anche l'occasione per richiamare il valore della tregua olimpica e promuovere la pace, anche in un contesto complesso come quello delle Paralimpiadi con il ritorno di Russia e Bielorussia. Verona sarà pronta a vivere questo evento, che porterà un'atmosfera speciale in città, e Casa Verona - ha concluso - vuole essere il luogo dove raccogliere le emozioni e le storie degli atleti che renderanno unica questa esperienza".