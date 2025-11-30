Atletica: Battocletti seconda nel cross ad Alcobendas

Ancora protagonista Nadia Battocletti in una corsa campestre internazionale. La campionessa europea è seconda ad Alcobendas, in Spagna, una settimana dopo la vittoria ottenuta all'esordio di Atapuerca. Nel cross alla periferia di Madrid si piazza alle spalle dell'etiope Yenenesh Shimket che aveva trionfato anche nella Cinque Mulini dello scorso weekend a San Vittore Olona e chiude in 25'32" al termine degli 8,040 chilometri. Ma è un'altra prova di spessore in una tappa Gold del circuito mondiale per l'azzurra che recupera una posizione nel giro conclusivo superando di nuovo la keniana Sheila Jebet. Da sottolineare il tempo di 25'43" realizzato dalla 25enne trentina, decisamente meglio del 26'14" con cui aveva conquistato il successo un anno fa sullo stesso percorso impegnativo e ricco di saliscendi, un riferimento che viene quindi abbassato di mezzo minuto. L'ultimo test della campagna d'autunno verso gli Europei di Lagoa, il 14 dicembre in Portogallo, vale il podio per la quarta edizione consecutiva sui prati del Parque de Andalucia: seconda nel 2022, poi terza nel 2023, vincitrice l'anno scorso e adesso seconda. Tra gli uomini è undicesimo Yohanes Chiappinelli (Carabinieri) alla prima uscita stagionale nel cross. Il recordman italiano di maratona, dopo aver corso davanti nel giro di avvio, finisce in 24'10" a poco più di un minuto dal burundese Rodrigue Kwizera che si ripete ad Alcobendas con 22'58".