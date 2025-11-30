Ciclismo, inaugurato un cippo in memoria di Davide Rebellin

A tre anni esatti dalla morte dell'ex campione di ciclismo Davide Rebellin, travolto e ucciso da un camion pirata il 30 novembre del 2022, è stato inaugurato stamani un cippo commemorativo nel punto dove il ciclista vicentino ha perso la vita, a Montebello Vicentino. Tanti gli ex ciclistici professionisti presenti alla cerimonia, tra cui Gilberto Simoni, ex compagno di squadra di Rebellin, e Fabio Baldato, direttore sportivo della Uae. La stele è stata realizzata da Lino Diquigiovanni, patron della squadra con cui l'ex campione ha corso per anni collezionando successi tra cui nel 2009 la vittoria alla Freccia Vallone, oltre alla terza e quarta tappa alla Vuelta a Andalucía. Oltre ai familiari di Rebellin erano presenti all'inaugurazione anche quelli di un altro ex campione di ciclismo morto in un tragico incidente stradale mentre si stava allenando, Michele Scarponi, morto nel 2017 a Filottrano (Ancona), investito da un furgone.