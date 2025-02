Milano-Cortina, Fugatti: "2,5 mln per mezzi e centro stampa stadio fondo"

Nuovi finanziamenti in arrivo per lo stadio del fondo di Tesero, sede di gara delle Olimpiadi invernali 2026. Lo ha annunciato oggi il presidente della Provincia autonoma di Trento, sottolineando che la giunta ha ammesso a finanziamento e concesso il contributo per l'acquisto di mezzi, accessori e riqualificazione dell'edificio centro stampa. "Questi investimenti vanno a completare gli interventi previsti sullo stadio del fondo a Lago di Tesero e contribuiranno alla legacy post Giochi, lasciando cioè, una struttura di altissima qualità e in grado di ospitare ogni tipo di manifestazione per lungo tempo dopo che Olimpiadi e Paralimpiadi si saranno concluse", ha precisato Fugatti. Per quanto riguarda la ristrutturazione dell'edificio adibito a sala stampa l'importo concesso è di 1 milione di euro, mentre il contributo relativo all'acquisto di mezzi a servizio del centro sportivo è di 1,5 milioni di euro.