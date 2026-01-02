Milano-Cortina, Coventry: "L'Italia sarà d'esempio per i Giochi futuri"

"Ricordate l'atmosfera incredibile di Parigi 2024? Ecco, in Italia, tra un mese, mi aspetto qualcosa di simile. Voi italiani mettete una passione unica nello sport e le vostre montagne saranno un fondale bellissimo. Le discipline invernali sono nate sulle vette europee. Sarà un'edizione olimpica da cui imparare molto". Lo afferma, in un'intervista al Corriere della Sera, Kirsty Coventry, leader del Comitato olimpico internazionale. "Entriamo - aggiunge - in una fase diversa: la nuova normalità è quella dei Giochi sparsi sul territorio. I dati che raccoglieremo in Italia, sentendo gli stakeholder, ci indirizzeranno per il futuro. Se ci saranno da apportare correzioni, naturalmente, lo faremo". "La pista Monti sarà una delle eredità dell'Olimpiade. I test event dimostrano che si è lavorato bene" prosegue. "Due alfieri a Milano e due a Cortina - afferma ancora Coventry - ci sono parsi una buona idea. Più atleti vengono coinvolti, meglio è. Io sono stata portabandiera dello Zimbabwe due volte: è un'esperienza che ricordo con enorme orgoglio". Il 19 novembre scorso l'assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione sulla tregua olimpica per Milano-Cortina: crede verrà rispettata? Ha un canale di comunicazione aperto con i presidenti Putin e Netanyahu? "Il canale è aperto con i Comitati olimpici di Russia e Israele" conclude la leader del Comitato olimpico internazionale.