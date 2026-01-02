Tennis: per Venus Williams record longevità, wild card dagli Aus Open

"Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare il torneo durante l'estate australiana", ha detto Williams. "Ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me", ha aggiunto l'americana, che a Melbourne ha raggiunto la finale due volte, nel 2003 e nel 2017.