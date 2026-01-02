Logo SportMediaset

Tennis: per Venus Williams record longevità, wild card dagli Aus Open

02 Gen 2026 - 11:10
© instagram

© instagram

Ventidue anni dopo la sua prima finale a Melbourne, Venus Williams torna agli Australian Open e stabilisce un record. L'americana ha infatti ricevuto una wild card all'età di 45 anni, diventando la donna più anziana a partecipare al torneo del Grande Slam di apertura della stagione. Sarà nel tabellone principale di Melbourne per la prima volta dal 2021.

"Sono entusiasta di essere tornata in Australia e non vedo l'ora di giocare il torneo durante l'estate australiana", ha detto Williams. "Ho così tanti ricordi meravigliosi lì e sono grata per l'opportunità di tornare in un posto che ha significato così tanto per me", ha aggiunto l'americana, che a Melbourne ha raggiunto la finale due volte, nel 2003 e nel 2017.

Con questa partecipazione, la maggiore delle sorelle Williams batte il record della giapponese Kimiko Date, che aveva 44 anni quando perse al primo turno nel 2015. Per prepararsi allo Slam che parte il 18 gennaio, Venus giocherà il torneo di Auckland in Nuova Zelanda, dal 5 all'11 gennaio.

