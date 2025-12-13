Taekwondo: Touiar e Iurlaro campioni d'Europa Under 21

Sono cinque le medaglie conquistate finora dall'Italia agli Europei Under 21 di taekwondo, a Pristina: gli ori di Anna Frassica, Abderrahman Touiar e Ludovico Iurlaro, l'argento di Giulia Galiero e il bronzo di Elisa Bertagnin. I due ragazzi hanno vinto il titolo continentale nelle categorie -54 kg e -63kg: Touiar ha avuto la meglio in una finale combattuta sul turco Yelaldi, risolta al terzo round. "Mi aspettavo di fare bene, ma non così tanto. Dopo aver conquistato in passato due medaglie che non erano d'oro agli Europei, finalmente sono riuscito a ottenere quella più importante", ha detto. Avversario turco in finale anche per Iurlaro, che ha avuto la meglio in due round su Hamza Osman Aydogan, campione del mondo under 21 in carica. "È stata una sfida dura, ma sono riuscito a spuntarla e sono davvero felicissimo", il suo commento.