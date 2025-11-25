Logo SportMediaset

Sci: salto, Kraft vince prima delle due sfide Hs95 di Falun

25 Nov 2025 - 23:27

Primo successo stagionale per l'austriaco Stefan Kraft che firma la prima delle due sfide di Falun, nella seconda tappa di Coppa del Mondo, la prima stagionale disputata su un normal hill. L'Hs95 della località svedese che nel 2027 ospiterà la prossima rassegna dei Campionati del Mondo ha visto l'austriaco confermarsi leader dopo essersi issato al comando nella prima serie di salti: 249,9 il punteggio che gli ha consentito di precedere di 2,2 lunghezze lo sloveno Anze Lanisek, con il tedesco Philipp Raimund in terza piazza a 244,9. Dopo essersi qualificato per la gara, Alex Insam ha chiuso in 50esima piazza con 96,5 punti, mentre Francesco Cecon e Giovanni Bresadola non avevano superato il taglio della qualificazione in mattinata. Mercoledì 26 novembre si torna in gara ma sul trampolino Hs132: programma orario identico a quello odierno, con qualificazione in programma alle 11 seguita alle 15.10 dalla quarta sfida individuale stagionale di Coppa del Mondo. 

