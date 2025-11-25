Violenza donne: pugilato italiano in campo con #ProvaciConMe

Una donna su tre è vittima di violenza e, secondo la recente indagine Istat, oltre 6,4 milioni di italiane hanno subito violenze fisiche o sessuali. Numeri che parlano chiaro e che vedono la federazione pugilistica italiana scendere in campo nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: il 25 novembre è una data di ripartenza per progetti di sensibilizzazione, prevenzione e vicinanza come #Provaciconme, la campagna Fpi lanciata nel 2014 insieme a Salvamamme e Salvabebè Onlus, che oggi ha trovato una nuova linfa nell'arte grazie alla partnership avviata con l'artista Giulia Maglionico, con cui la Federazione ha già collaborato in occasione del Festival Nameless. Da sempre impegnata nel contrasto della violenza di genere con opere ispirate al mondo della Pop Art, attraverso eventi, personali e collettive, l'artista Maglionico ha spostato l'unione di intenti e creatività volta a valorizzare il connubio tra Boxe, Arte e Sociale. Da qui l'idea: creare una sinergia tra le sue opere dedicate al pugilato, relative al progetto "Love Can Do It!" con l'hashtag #stopviolenceagainstwomen, con #ProvaciConMe, per un rilancio della campagna nell'ambito dei 110 anni Fpi. Un'azione in team, incentrata sul tour solidale di eventi, esposizioni e video che sarà il leitmotiv dei 110 anni Fpi. La prima opera #Provaciconme è il Pitbull Pink Power FPI, esposta al Museo dello Sport di Roma, presso lo Stadio di Domiziano, nell'anteprima "Mostra 110 Fpi", presentata insieme all'artista con un pink boxing team d'eccellenza: il vice presidente vicario Mariangela Verna, il consigliere federale Terry Gordini, il bronzo olimpico a Tokyo 2020 e la campionessa del mondo Irma Testa.