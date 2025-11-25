Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Violenza donne: pugilato italiano in campo con #ProvaciConMe

25 Nov 2025 - 22:25

Una donna su tre è vittima di violenza e, secondo la recente indagine Istat, oltre 6,4 milioni di italiane hanno subito violenze fisiche o sessuali. Numeri che parlano chiaro e che vedono la federazione pugilistica italiana scendere in campo nella Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne: il 25 novembre è una data di ripartenza per progetti di sensibilizzazione, prevenzione e vicinanza come #Provaciconme, la campagna Fpi lanciata nel 2014 insieme a Salvamamme e Salvabebè Onlus, che oggi ha trovato una nuova linfa nell'arte grazie alla partnership avviata con l'artista Giulia Maglionico, con cui la Federazione ha già collaborato in occasione del Festival Nameless. Da sempre impegnata nel contrasto della violenza di genere con opere ispirate al mondo della Pop Art, attraverso eventi, personali e collettive, l'artista Maglionico ha spostato l'unione di intenti e creatività volta a valorizzare il connubio tra Boxe, Arte e Sociale. Da qui l'idea: creare una sinergia tra le sue opere dedicate al pugilato, relative al progetto "Love Can Do It!" con l'hashtag #stopviolenceagainstwomen, con #ProvaciConMe, per un rilancio della campagna nell'ambito dei 110 anni Fpi. Un'azione in team, incentrata sul tour solidale di eventi, esposizioni e video che sarà il leitmotiv dei 110 anni Fpi. La prima opera #Provaciconme è il Pitbull Pink Power FPI, esposta al Museo dello Sport di Roma, presso lo Stadio di Domiziano, nell'anteprima "Mostra 110 Fpi", presentata insieme all'artista con un pink boxing team d'eccellenza: il vice presidente vicario Mariangela Verna, il consigliere federale Terry Gordini, il bronzo olimpico a Tokyo 2020 e la campionessa del mondo Irma Testa. 

Ultimi video

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

01:21
TANIA CAGNOTTO PER GIORNATA VIOLENZA DONNA 25/11 MCH

Tania Cagnotto per la giornata contro la violenza sulle donne

01:44
Volley, festa per Trento

Volley, festa per Trento

00:43
MCH COBOLLI CAMPIONI DEL MONDO MCH

Cobolli: "Campioni del mondo"

01:17
DICH VAVASSORI BOLELLI POST COPPA DAVIS DICH

Vavassori: "Sul 3-0 siamo andati a riscaldarci, invece…"

03:46
DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

01:56
DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

01:40
DICH SONEGO POST COPPA DAVIS DICH

Sonego: "È la forza del nostro gruppo"

03:15
DICH BERRETTINI POST DAVIS BOLOGNA DICH

Berrettini: "Mi ci vorrà tempo per capire che cosa abbiamo combinato"

00:37
MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

01:10
MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

01:33
DICH COCCIARETTO PRE DAVIS DICH

Cocciaretto: "Quando giochiamo per l'Italia ci trasformiamo"

02:03
DICH VOLANDRI POST VITTORIA21/11 DICH

Volandri: "Mai vista una cosa simile, Flavio ci ha messo il cuore"

02:30
DICH COBOLLI POST VITTORIA 21/11 DICH

Cobolli: "Felice, stanco ed emozionato"

01:18
DICH BERRETTINI POST VITTORIA 21/11 DICH

Berrettini: "Prestazione molto buona. Importa vincere"

01:33
L'ultima di Petrosyan

L'ultima di Petrosyan

I più visti di Altri Sport

MCH DAVIS SI ROMPE LA COPPA MCH

Troppo entusiasmo e la Davis si rompe...

DICH COBOLLI POST COPPA DAVIS DICH

Cobolli: "Un sogno realizzato. Ma tutto grazie al gruppo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

MCH ITALIA ALZA COPPA DAVIS MCH

L'Italia alza al cielo di Bologna la Coppa Davis

DICH VOLANDRI POST COPPA DAVIS DICH

Volandri: "Ho versato qualche lacrime in più per questa Davis"

America's Cup, Luna Rossa attende ancora per l'iscrizione: possibili problemi con il budget cap

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:27
Sci: salto, Kraft vince prima delle due sfide Hs95 di Falun
22:25
Violenza donne: pugilato italiano in campo con #ProvaciConMe
21:25
Tennis: venduti 31mila biglietti in otto ore per Finals '26
20:20
Benetton Rugby, torna campagna 'Forza non è violenza'
19:26
Coppa del Mondo di snowboard cross, a Cervinia il 14/12 anche gara mista a squadre