Milano Cortina 2026, Roda: "Brignone ha ripreso a sciare, a gennaio si capirà"

"La Brignone ha ricominciato a sciare, adesso a gennaio si capirà veramente se riesce a sopportare i carichi e a tornare a un certo livello". Lo ha detto Flavio Roda, presidente della federazione italiana sport invernali, a margine dell'inaugurazione della nuova sede della Fisi in uno stabile Aler a Milano, replicando a chi gli chiedeva delle condizioni di Federica Brignone in vista delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. "Se sarà nelle condizioni, sapendo il suo carattere veramente forte, non avrà nessun problema a competere a livello olimpico, però deve essere nelle condizioni, deve avere la possibilità e sentire i carichi e riuscire a fare quello che deve fare un atleta di altissimo livello" ha aggiunto Roda.