Milano Cortina 2026, oltre 3mila studenti per il test eventi della Milano Rho Ice Hockey Arena

09 Dic 2025 - 22:11
© IIHF/Barbieri Malvarosa

Grande entusiasmo questa mattina alla Milano Rho Ice Hockey Arena per la seconda giornata del Campionato Mondiale Under 20 di Prima Divisione Gruppo B, manifestazione ufficiale dell’IIHF inserita nel programma dei test event in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il torneo si svolge all’interno dei padiglioni del Milano Ice Park, che include anche il Milano Speed Skating Stadium. Una volta conclusi i Giochi, l’impianto si trasformerà in un’area multifunzionale capace di aumentare in modo significativo l’attrattività di Milano nel settore dei grandi eventi. Il primo incontro di oggi ha visto la partecipazione di oltre 3.000 studentesse e studenti provenienti da scuole di ogni ordine e grado, coinvolti nell’ambito dell’Education Programme Gen26. In mattinata le alunne e gli alunni hanno così potuto assistere al match tra Polonia e Giappone, terminato con la vittoria della squadra europea per 2-1.

“Queste giornate rappresentano un’occasione unica per avvicinare i più giovani ai valori dello sport. Vogliamo che Gen26 sia un percorso capace di lasciare un’eredità duratura, offrendo alle studentesse e agli studenti esperienze concrete, inclusive e formative. La loro presenza oggi è la testimonianza più bella del legame che i Giochi stanno già creando con il territorio e con il futuro” afferma Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026. Determinante anche il contributo dei volontari: oltre 500 membri del Team 26 sono impegnati nell’accoglienza e nel supporto alle attività operative durante queste importanti giornate di test verso i Giochi. Il Mondiale proseguirà fino a domenica 14 dicembre, la giornata conclusiva in cui il pubblico avrà nuovamente la possibilità di assistere alle partite.

