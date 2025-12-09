Milano Cortina 2026, oltre 3mila studenti per il test eventi della Milano Rho Ice Hockey Arena

“Queste giornate rappresentano un’occasione unica per avvicinare i più giovani ai valori dello sport. Vogliamo che Gen26 sia un percorso capace di lasciare un’eredità duratura, offrendo alle studentesse e agli studenti esperienze concrete, inclusive e formative. La loro presenza oggi è la testimonianza più bella del legame che i Giochi stanno già creando con il territorio e con il futuro” afferma Domenico De Maio, Education & Culture Director di Fondazione Milano Cortina 2026. Determinante anche il contributo dei volontari: oltre 500 membri del Team 26 sono impegnati nell’accoglienza e nel supporto alle attività operative durante queste importanti giornate di test verso i Giochi. Il Mondiale proseguirà fino a domenica 14 dicembre, la giornata conclusiva in cui il pubblico avrà nuovamente la possibilità di assistere alle partite.