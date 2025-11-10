Milano-Cortina 2026, Francois (Stellantis): "Vogliamo lasciare un segno come gli sci sulla neve"

"Siamo fieri di questa partnership, nel 2006 per i Giochi di Torino avevo il privilegio di far parte della squadra di Sergio Marchionne. Vogliamo lasciare il segno come gli sci sulla neve, il pattino sul ghiaccio o come quello delle quattro ruote sull'asfalto. Il successo richiede tanta cura sul territorio, tutto parte dal territorio. Per coprirlo bene abbiamo messo in campo quasi 3.000 mezzi. Più della metà saranno elettrici. La metà di queste saranno courtesy car per volontari, staff, troupe e comitati. Vogliamo essere il vero motore dei Giochi". Così Olivier François, Global Chief Marketing Officer Stellantis e Ceo Fiat nel corso della presentazione ufficiale della partnership tra il Comitato delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina e i brand italiani di Stellantis.