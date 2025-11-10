Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

In liquidazione Fondazione 20 marzo dei Giochi Torino 2006

10 Nov 2025 - 23:21

A vent'anni dai Giochi di Torino 2006, "gli enti locali piemontesi mettono in liquidazione la Fondazione 20 marzo, che ha raccolto l'eredità delle olimpiadi invernali e soprattutto i suoi impianti: quelli che rendono come Inalpi Arena e PalaVela, e quelli che non hanno mai più funzionato, trasformandosi in un peso insostenibile sui bilanci, come la pista di bob di Cesana e i trampolini di Pragelato". A scriverlo è la Repubblica. "L'atto finale con la convocazione del collegio dei fondatori — Comune di Torino, Regione, Città metropolitana e il Coni che però ha un ruolo marginale — è previsto entro il 31 gennaio - si legge sul quotidiano -. La decisione però è presa: l'ente verrà affidato a un liquidatore e sarà sciolto, gli impianti olimpici torneranno ai loro proprietari, ovvero le amministrazioni locali. Una scelta praticamente imposta dalla Corte dei Conti, che a maggio aveva pubblicato un rapporto severissimo sulla gestione della fondazione con sei mesi di tempo per agire". Sarà necessaria - viene puntualizzato - la revisione dei rapporti con Parcolimpico, società per il 90% di proprietà del privato Get Live 2 e per il 10% della fondazione. In questi anni per la manutenzione e per altre opere sul territorio sono stati usati i 75 milioni di euro stanziati dallo Stato nel 2012. Gli ultimi a disposizione, gestiti dal commissario Vincenzo Coccolo, prevedono interventi chiave come lo smantellamento della pista di bob, la riqualificazione dell'area del free style a Sauze d'Oulx e la riconversione dei trampolini con l'idea di costruire un centro federale per il biathlon. Altro si capisce da una delibera della giunta Cirio di pochi giorni fa. Nel dare indicazioni in vista del collegio dei fondatori del 27 ottobre (presieduto dalla Regione in questa fase), oltre a prospettare la liquidazione dell'ente si dispone di non approvare il bilancio 2024 e il preventivo 2025. Domani invece sarà il turno della Città metropolitana. Il vicesindaco Jacopo Suppo relazionerà al consiglio sulle decisioni prese. 

Ultimi video

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

01:34
DICH MUSETTI POST FRITZ DICH

Musetti: "Emozionante esser qui. Speravamo in una vittoria"

01:19
DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

01:48
Volley, Verona perde

Volley, Verona perde

00:08
jones

Marion Jones shock: riesce a fatica a scendere le scale

03:10
DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

00:39
Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

Kogasso vince ai punti l'incontro contro Deslaurier

00:46
Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

Tutti pazzi per Paparo: Lazza, Rhove ed Hell Raton festeggiano il trionfo di "King Papachenko"

00:57
Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

Clemente Russo: "Pucci è stato il mio sparring, ma è durato 80 secondi. E non l'ho nemmeno toccato..."

17:46
Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

Elmaghraby-De Lellis: l'incontro integrale

01:20
Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

Elmaghraby, colpo da fuoriclasse! Il gancio che vale il titolo di campione italiano

01:02
MCH RALLY PORTOGALLO PORTA AURO MCH

Rally del Portogallo: vola la portiera nell'incidente della Hyundai

54:08
Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

Morello-Vukshinaj: l'incontro integrale

00:30
Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

Morello, la carica del suo angolo: "È nostra, prendiamoci l'Europa"

27:43
Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

Paparo-Ionescu: l'incontro integrale

02:25:50
TAF 11 - The Art of Fighting

TAF 11 - The Art of Fighting

I più visti di Altri Sport

MCH BLUE CARPET TORINO SINNER

Bagno di folla per Sinner a Torino

DICH JASMINE PAOLINI OTO 9(11 DICH

Paolini: "Una stagione positiva, con tanti cambiamenti"

MCH BLUE CARPET TORINO ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz a Torino scherzano con il trofeo

L'Italia fa ancora la storia! Battuta 26-19 l'Australia in Nations Series

MCH BLUE CARPET TORINO ATP FINALS SINNER ALCARAZ MCH

Sinner e Alcatraz sul blue carpet dell'Atp Finals

DICH ELKANN SU FERRARI DICH

Elkann: "I piloti non pensino a loro ma alla Ferrari"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
23:21
In liquidazione Fondazione 20 marzo dei Giochi Torino 2006
22:48
Milano-Cortina 2026, Francois (Stellantis): "Vogliamo lasciare un segno come gli sci sulla neve"
21:08
Coppa del Mondo di sci: per slalom a Levi l'Italia in difficoltà, ma ci prova
20:14
Malagò: "Milano-Cortina modello nuovo, è l'Olimpiade dei territori"
19:47
Milano-Cortina 2026, Varnier: "Automotive è il settore chiave e Stellantis è il pilastro"