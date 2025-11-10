Milano-Cortina 2026, Varnier: "Automotive è il settore chiave e Stellantis è il pilastro"

"Mancano 88 giorni ai Giochi, in questo breve tratto di strada che ci rimane ad Olimpia si accenderà la fiamma olimpica, inizia un viaggio simbolico, arriverà a Roma il 4 dicembre e il 6 accompagnerà 10mila e un tedoforo. Noi vogliamo che siamo i giochi di tutti. Sarà un'Italia accogliente che non solo ospita i giochi ma che li celebra. Siamo grati a Stellantis di far parte di questo viaggio, di questa avventura e aprire le porte al mondo che segnerà la storia con un tratto indelebile e distintivo". Così Andrea Varnier, amministratore delegato della Fondazione. "La collaborazione con Stellantis non è solo un accordo tecnico, ma un incontro tra due visioni. Quella di un grande gruppo industriale e quello di un progetto che vuole essere innovativo con i primi giochi diffusi e profondamente italiani. Servono partner che abbiano forte identità; l'automotive è un settore chiave e Stellantis rappresenta un pilastro del sistema Paese. Sappiamo di non essere soli nel cammino verso i giochi, oltre l'80% degli italiani guarda con favore alle Olimpiadi. questo ci dà tanta responsabilità ma ci motiva tantissimo. Le gesta degli atleti rimangono la cosa più importante ma sono occasione per il nostro paese di mostrarsi al meglio. In questo tratto di strada che ci rimane vedremo tante cose trasformarsi", ha concluso.