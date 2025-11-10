Malagò: "Milano-Cortina modello nuovo, è l'Olimpiade dei territori"

"Quando è nata la candidatura ci siamo posti subito il problema di andare a vincere rappresentando un nuovo modello che è quello di organizzare la prima Olimpiade dei territori. Si è dovuto pensare all'importanza del trasferimento che è elemento di forza nell'aver coinvolto posti iconici nel mondo, ma con una complicazione oggettivamente non indifferente nello spostarsi. Su questo ci giochiamo parte di quella che è la nostra credibilità. Oggi l'automobile sarà indispensabile e sarà al centro dell'organizzazione di Milano-Cortina". Lo ha detto Giovanni Malagò, presidente della Fondazione Milano-Cortina, durante la presentazione della partnership tra il Comitato organizzatore dei Giochi Invernali di Milano-Cortina e i brand italiani di Stellantis al Salone d'Onore del Coni. "Speravo che si chiudesse l'accordo con Stellantis, bisognava far sì che ci fossero le condizioni. Ho fatto il tifo perché questo avvenisse. Ringrazio la squadra capitanata da Francois e ringrazio Filosa. Non dimenticherò mai la prima telefonata con Elkann, la speranza è subito diventata non solo potenziale ma realtà", conclude Malagò.