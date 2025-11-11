Logo SportMediaset

Milano-Cortina 2026, a Siena il 10 dicembre la Fiamma Olimpica

11 Nov 2025 - 08:00
© Getty Images

© Getty Images

Siena ospiterà mercoledì 10 dicembre 2025 il passaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, diventando la prima delle tre tappe toscane, prima di Firenze e Livorno. Il cuore dell'evento sarà ai Giardini La Lizza, dove verrà allestito il Villaggio Olimpico, aperto al pubblico dalle ore 17 alle 19.30, per accogliere la città in una grande festa dedicata ai valori dello sport, della pace e della condivisione. Il programma della giornata prevede l'apertura dell'evento dalle ore 17 alle ore 17:30 con il 'Master of Ceremony', il racconto del viaggio della Fiamma e i suoi momenti più significativi. Dalle ore 17.30 alle ore 18 lo spazio dedicato al Comune di Siena e alla città che accoglie la tappa. Dalle ore 18 alle ore 19 interventi e attività dei partner ufficiali (Eni e Coca-Cola). Alle ore 19 collegamento in diretta per l'arrivo dell'ultimo tedoforo in piazza. Infine alle ore 19.30 accensione del braciere olimpico, momento simbolico e conclusione del villaggio. In totale saranno ventotto i tedofori che porteranno la Fiamma nel territorio senese. I tre scelti dal Comune di Siena rappresentano l'eccellenza sportiva della città: Alice Volpi, Matteo Betti e Paolo Lorenzi. 

