Milano Cortina, -28: FiberCop garantirà la connessione dei Giochi

FiberCop, azienda che gestisce 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6mila comuni già connessi in banda ultralarga, diventa parte della Fondazione Milano Cortina 2026. Sarà Fiber Infrastructure Partner dei Giochi olimpiaci e paralimpici invernali che, spiega l'ad di Milano Cortina 2026 Andrea Varnier, "richiedono una rete molto complessa per la connettività" e "la collaborazione con un'azienda leader nella gestione della rete fissa è quindi essenziale".