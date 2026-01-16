Milano Cortina -22, Malagò: "Verona link tra mondo olimpico e paralimpico"

"Verona non è solo il luogo dove si celebra la cerimonia inaugurale, è il link tra il mondo olimpico e quello paralimpico. Questo è stato uno degli elementi fondamentali su cui abbiamo costruito il nostro masterplan". Lo ha dichiarato oggi a Venezia il presidente della Fondazione Milano Cortina, Giovanni Malagò, nel corso della presentazione delle cerimonie di apertura e chiusura delle Paralimpiadi invernali 2026.