McLaren, Brown: "Da Piastri e Norris mi aspetto battaglia leale"

Primo e secondo in classifica, con Oscar Piastri avanti di 9 punti su Lando Norris, i piloti della McLaren sono destinati a lottare fino all'ultimo per il titolo mondiale di Formula 1, ma il capo della scuderia, Zak Brown, sembra convinto che entrambi si comporteranno "in maniera leale". In un'intervista pubblicata dalla Bbc, mentre i team affrontano all'Hungaroring due giorni di test organizzati da Pirelli per lo sviluppo delle gomme 2026, Brown ha affermato che "loro non litigheranno sul serio, grazie alla fiducia e al rispetto che abbiamo tutti, e che hanno l'uno per l'altro. Non vedo l'ora che si affrontino" per conquistare il titolo. Piastri ha vinto sei gare contro le cinque di Norris in questa stagione, regalando alla McLaren 11 successi su 14 gare. Ne mancano ancora dieci, che cominceranno col Gran Premio d'Olanda del 31 agosto. "Se da allora dovesse emergere qualche screzio, lo affronteremo - ha detto ancora Brown - e lo sgonfieremo subito, ma non l'abbiamo ancora visto. Io ho già chiesto a entrambi individualmente, nei momenti opportuni, se il vostro compagno di squadra vi ha mai fatto qualcosa che vi ha infastidito? 'Mai', hanno detto entrambi.