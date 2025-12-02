Matera, Paterino: "Circolo Schermistico è vitale, a lavoro per la sede"

"Accogliamo l'appello del maestro Vito Manno, memoria storica della scherma materana, e del Circolo Schermistico Matera, affinché venga garantito uno spazio adeguato per proseguire le loro attività sportive e associative. Sessantanove anni di storia del Circolo rappresentano un patrimonio inestimabile per la nostra comunità. Per questo, compatibilmente con la disponibilità degli spazi cittadini, come amministrazione proveremo a individuare un contenitore idoneo che non arrechi disagi legati all'allestimento delle attrezzature sportive per le attività". Lo ha detto all'ANSA l'assessore allo Sport del Comune di Matera, Giuliano Paterino, intervenuto dopo la denuncia del maestro Manno sulla mancanza di una sede per il Circolo, attivo in città dal 1956. Il maestro ha ricordato che la storica sede del gruppo - situata nella palestra di via Nicola Sole, sotto la gradinata dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno - non è più disponibile a causa dei lavori di ristrutturazione dell'impianto. "Da mesi - ha spiegato Manno - siamo costretti ad arrangiarci in una palestra scolastica, dove tracciamo le pedane con il nastro adesivo e dobbiamo montare e smontare a ogni allenamento le apparecchiature elettriche. Una situazione che ci penalizza e che, purtroppo, ha provocato un drastico calo degli iscritti".