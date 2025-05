Manfredi: "America's Cup è per noi è una grande sfida"

"Questa sera con la premier Meloni accoglieremo la America' s Cup a Roma e poi mercoledì arriverà a Napoli. E quindi, siamo partiti". Così risponde il sindaco di Napoli e presidente nazionale Anci, Gaetano Manfredi, a margine della sesta conferenza del Soft Power Club, a una domanda sulla America' s Cup, la cui 38/a edizione si svolgerà a Napoli nella primavera del 2027. "Adesso dobbiamo solamente correre - ha proseguito - mantenere gli impegni che abbiamo preso e mettere la città nelle condizioni di poter ospitare questo evento globale che è una opportunità straordinaria ma anche una grande sfida". A chi gli chiede se la strada dei poteri commissariali possa essere utile per velocizzare i tempi, Manfredi risponde: "Sicuramente si seguirà lo stesso schema che si e' seguito per il Giubileo, per le Olimpiadi. Questo è un evento paragonabile e quindi necessariamente ci vogliono poteri commissariali per l' organizzazione. Poi per il resto, opereremo con il commissariato straordinario di Bagnoli per quelli che sono gli interventi su Bagnoli: ovviamente opererà il Comune per tutte quelle che sono le opere che vanno fatte sul lungomare. Sono molto fiducioso: e' una grande sfida - conclude -. Noi ci stiamo organizzando da mesi. Sicuramente Napoli vincerà".