Lutto nel mondo della boxe, scomparso Tonino Puddu, europeo pesi leggeri

06 Mar 2026 - 13:11

Lutto nel mondo dello sport sardo: è morto all'età di 81 anni il pugile Tonino Puddu, cagliaritano, campione europeo dei Pesi leggeri. Il titolo era stato conquistato nel 1971 allo stadio Amsicora di Cagliari contro lo spagnolo Miguel Velasquez per il titolo europeo dei leggeri ma non va oltre il pari. Per tre anni ha mantenuto la corona continentale battendo i francesi Pierre-Claude Thomias e Jean-Pierre La Jouen, gli italiani Carmelo Coscia ed Enzo Petriglia. Nel 1973 aveva anche tentato l'assalto a mondiale, ma a Los Angeles era stato sconfitto dal messicano Rodolfo González. Nel 1974 l'addio al titolo europeo, dopo la sconfitta con lo scozzese Ken Buchanan. A fine carriera era rimasto comunque nel mondo della boxe come organizzatore di importanti incontri di pugilato. Commosso il ricordo sui social di Fabrizio Cappai, ex campione italiano dei piuma. "Ciao Tonino - scrive sui social - campione d'Europa, campione di vita. Il tuo nome continuerà a risuonare tra le corde del ring e nella memoria di chi ama davvero la nobile arte".

Ultimi video

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

02:38
Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

Arriva "Gioco Sporco - Il Podcast"

01:31
Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

01:29
Indian Wells al via

Indian Wells al via

01:18
DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

02:12
MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

00:25
MCH BORMOLINI VINCE IN SNOW 28/2 MCH

Bormolini vince a Krynica e balza in vetta alla Coppa del Mondo

01:10
SuperG donne ad Andorra

SuperG donne ad Andorra

04:37
L'altra Olimpiade

L'altra Olimpiade:"i giochi con il sorriso

01:26
Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

01:21
Sinner ai quarti a Doha

Sinner ai quarti a Doha

01:31
DICH BASSINO 18/2 DICH

Bassino: "Contenta di aver abbracciato Federica. A fine stagione proverò a mettere gli sci"

01:40
DICH TGCOM STAFFETTA DICH

Gli azzurri d'oro del pattinaggio: "Un miracolo per noi, non abbiamo una pista d'allenamento"

02:45

Jacobs-Camossi: "Il ritorno insieme? Grazie a una cena a Tokyo: ci siamo detti tutto in faccia"

01:29

Jacobs: "Olimpiadi 2028? Non è un sogno, vi prometto che…"

01:41
K2 la gloria e il segreto

K2 la gloria e il segreto

I più visti di Altri Sport

Doha, Sinner fuori

Doha, Sinner fuori

Berrettini lotta e vince

Berrettini lotta e vince

Dal basket al volley, al ciclismo al tennis: la guerra in Iran blocca lo sport

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

DICH GOGGIA POST SOLDEU DICH

Goggia: "Bellissima gara, ho attaccato di più"

MCH COBOLLI BATTE TIAFOE E VINCE TORNEO ACAPULCO MCH

Tennis, il mariachi Cobolli trionfa ad Acapulco

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
13:11
Lutto nel mondo della boxe, scomparso Tonino Puddu, europeo pesi leggeri
12:27
Sci Cdm: discesa libera Val di Fassa, Pirovano in testa quando sono scese le migliori
11:26
LeBron James, un altro record storico: superato Jabbar per canestri segnati in carriera
07:12
Indian Wells: Arnaldi e Maestrelli eliminati, Errani-Paolini agli ottavi nel doppio
21:49
Mondiali 2026: riunione sicurezza in Messico, dubbio Iraq ai playoff