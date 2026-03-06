Lutto nel mondo della boxe, scomparso Tonino Puddu, europeo pesi leggeri

Lutto nel mondo dello sport sardo: è morto all'età di 81 anni il pugile Tonino Puddu, cagliaritano, campione europeo dei Pesi leggeri. Il titolo era stato conquistato nel 1971 allo stadio Amsicora di Cagliari contro lo spagnolo Miguel Velasquez per il titolo europeo dei leggeri ma non va oltre il pari. Per tre anni ha mantenuto la corona continentale battendo i francesi Pierre-Claude Thomias e Jean-Pierre La Jouen, gli italiani Carmelo Coscia ed Enzo Petriglia. Nel 1973 aveva anche tentato l'assalto a mondiale, ma a Los Angeles era stato sconfitto dal messicano Rodolfo González. Nel 1974 l'addio al titolo europeo, dopo la sconfitta con lo scozzese Ken Buchanan. A fine carriera era rimasto comunque nel mondo della boxe come organizzatore di importanti incontri di pugilato. Commosso il ricordo sui social di Fabrizio Cappai, ex campione italiano dei piuma. "Ciao Tonino - scrive sui social - campione d'Europa, campione di vita. Il tuo nome continuerà a risuonare tra le corde del ring e nella memoria di chi ama davvero la nobile arte".