Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Costantino Conti

11 Giu 2026 - 22:38
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Lutto nel mondo del ciclismo e a Nibionno (Lecco) per la scomparsa di Costantino "Tino" Conti. Conti si è spento la scorsa notte all'età di 80 anni. Fu professionista di ciclismo su strada, uno dei talenti più solidi tra gli anni Sessanta e Settanta (1969-1978), periodo in cui vestì le maglie delle squadre più prestigiose dell'epoca: Faema, Scic, Ferretti, Zonca, Furzi FT, Magniflex e Gis Gelati. Da dilettante conquistò nel 1967 due ori ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi, oltre a un secondo posto al Tour de l'Avenir. Nel 1969 la vittoria del Giro delle Marche e l'ingresso nella Faema del cannibale Eddy Merckx.

Da pro vinse una Tre Valli Varesine, due volte il Gran Premio Industria e Commercio Prato, il Giro di Toscana e il Giro della Provincia di Reggio Calabria. Ai Mondiali di Ostuni nel 1976, chiuse al terzo posto dietro al belga Freddy Maertens e a Francesco Moser: un risultato che lo fece entrare nella leggenda.

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