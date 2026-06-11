Lutto nel mondo del ciclismo: è morto Costantino Conti

Lutto nel mondo del ciclismo e a Nibionno (Lecco) per la scomparsa di Costantino "Tino" Conti. Conti si è spento la scorsa notte all'età di 80 anni. Fu professionista di ciclismo su strada, uno dei talenti più solidi tra gli anni Sessanta e Settanta (1969-1978), periodo in cui vestì le maglie delle squadre più prestigiose dell'epoca: Faema, Scic, Ferretti, Zonca, Furzi FT, Magniflex e Gis Gelati. Da dilettante conquistò nel 1967 due ori ai Giochi del Mediterraneo di Tunisi, oltre a un secondo posto al Tour de l'Avenir. Nel 1969 la vittoria del Giro delle Marche e l'ingresso nella Faema del cannibale Eddy Merckx.