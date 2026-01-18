Cdm Snowboardcross, Sommariva sfiora il podio: quarto a Dongbeiya

Quarto posto per Lorenzo Sommariva nella seconda sfida della tappa cinese della Coppa del Mondo di Snowboardcross a Dongbeyia. L'azzurro trova nella big final la medesima posizione spettata sabato a Michela Moioli in gara1: il 32enne di casa in Valle d'Aosta è bravo a scattare davanti a tutti nel turno decisivo ma sulle gobbe che caratterizzano la parte conclusiva del tracciato viene infilato nell'ordine da Adam Lambert, Alessandro Hämmerle e Nathan Pare che completano così il podio di giornata.
Secondo posto invece per Filippo Ferrari nella small final: il ventiseienne di origine milanese approda per la prima volta in carriera in semifinale e dopo aver mancato l'accesso nella big final ha saputo cogliere il secondo posto nella sfida per il quinto posto alle spalle di Eliot Grondin. Omar Visintin ha concluso la sua prova nei quarti per via del terzo posto nella quarta heat proprio alle spalle di Ferrari e Sommariva.
Nella classifica di Coppa del Mondo Lambert guida con 220 punti davanti a Grondin (161) e a Chollet (143); sesta piazza per Sommariva a quota 115. Si chiude invece all'ottavo posto la seconda sfida cinese di Michela Moioli: la bergamasca vince il proprio quarto ma in semifinale deve cedere strada a Bankes e Clift: la small final la vede tagliare per prima il traguardo ma la giuria la retrocede all'ottavo posto per un contatto con la ceca Adamczykova.
Nella sfida per il successo, la vittoria va alla francese Julia Nirani Pereira che torna così sul gradino più alto del podio per la seconda volta in carriera, lasciandosi alle spalle Chloe Trespeuch, Charlotte Bankes e Mia Clift. Bankes ritorna in vetta alla classifica di Coppa del Mondo dopo le tre prove disputate con 189 punti superando Baff (185) con Nirani-Pereira terza a 177 seguita da Moioli, quarta con 162 punti. La Coppa del Mondo di SBX tornerà tra il 6 e 8 marzo ad Erzurum, in Turchia, dopo le sfide olimpiche di Milano Cortina 2026.