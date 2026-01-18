Cdm Snowboardcross, Sommariva sfiora il podio: quarto a Dongbeiya

Secondo posto invece per Filippo Ferrari nella small final: il ventiseienne di origine milanese approda per la prima volta in carriera in semifinale e dopo aver mancato l'accesso nella big final ha saputo cogliere il secondo posto nella sfida per il quinto posto alle spalle di Eliot Grondin. Omar Visintin ha concluso la sua prova nei quarti per via del terzo posto nella quarta heat proprio alle spalle di Ferrari e Sommariva.