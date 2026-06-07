Leclerc va a muro dopo la Safety Car: "Non avevo i freni, non potevo fare niente"

07 Giu 2026 - 17:19
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All'ultima curva Charles Leclerc è andato a muro subito dopo la ripartenza dalla Safety Car per l'incidente di Stroll e il ferrarista ha commentato così l'incidente: "Non è stata colpa della pista, anche nei giri prima ci ero passato ed era scivoloso ma non decisivo. Io mi prendo le mie colpe quando è il caso, ma oggi non potevo fare assolutamente niente. C'è stato un problema a freni. Un po' di speranza viene dalla consapevolezza che abbiamo un'alternativa in termini di impianto frenante, già provata da Hamilton e che ora adotterò anch'io. Per quanto riguarda oggi però non c'era niente di più che potessi fare. Il doppio pit stop? Ero molto stressato. Non potevo rallentare troppo nella pit lane per regolamento, non volevo prendermi anch'io una penalità. È andata così".

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