Le bevande di Milano Cortina in bottiglie di plastica 100% riciclate

Qui, spiega Cristina Camilli Pubblic Affairs Communication and Sustainibility Senior Director di Coca-Cola per l'Italia e l'Albania, "nascono anche le bottiglie che saranno consumate durante le ormai imminenti Olimpiadi", comprese quelle di Lurisia bolle Stille, l'acqua ufficiale di Milano Cortina 2026. "A Milano e a Verona, le bevande saranno distribuite con mezzi di trasporto elettrici, mentre nelle zone di montagna arriveranno con veicoli alimentati a biocarburanti", spiega ancora Cristina Camilli, annunciando che "saranno fornite 1.200 frigovetrine di nuova generazione che saranno poi lasciate e mantenute nel mercato".