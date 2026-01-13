Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Le bevande di Milano Cortina in bottiglie di plastica 100% riciclate

13 Gen 2026 - 19:12

Dalla logistica al packaging, passando per il trasporto e i sistemi di raccolta differenziata, tutto all'insegna della sostenibilità: è il modello per le bevande dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 presentato oggi da Coca-Cola in occasione del passaggio della Fiamma nello stabilimento biellese di Gaglianico, quasi 3 miliardi di bottiglie in plastica 100% riciclata realizzate dall'apertura degli impianti nel 2022. Una grande festa per i dipendenti - tedofori d'eccezione di questa speciale tappa del Viaggio - di questo polo di eccellenza in innovazione e sostenibilità ambientale, con tecnologie pioniere in Europa.

Con oltre 30 milioni di euro di investimento, il maggiore in sostenibilità nella storia del Gruppo, Coca-Cola ha trasformato lo stabilimento di imbottigliamento dismesso in un impianto all'avanguardia, capace di trasformare fino a 30mila tonnellate di PET all'anno in nuove bottiglie, ad esclusione di tappo ed etichetta, in 100% PET riciclato (rPET), destinate a coprire la necessità di imbottigliamento delle bevande dell'azienda in Italia.

Qui, spiega Cristina Camilli Pubblic Affairs Communication and Sustainibility Senior Director di Coca-Cola per l'Italia e l'Albania, "nascono anche le bottiglie che saranno consumate durante le ormai imminenti Olimpiadi", comprese quelle di Lurisia bolle Stille, l'acqua ufficiale di Milano Cortina 2026. "A Milano e a Verona, le bevande saranno distribuite con mezzi di trasporto elettrici, mentre nelle zone di montagna arriveranno con veicoli alimentati a biocarburanti", spiega ancora Cristina Camilli, annunciando che "saranno fornite 1.200 frigovetrine di nuova generazione che saranno poi lasciate e mantenute nel mercato". 

Con 68 collaboratori in azienda, lo stabilimento Coca-Cola di Gaglianico è operativo sette giorni su sette, 24 ore su 24, ed ha una capacità di produrre fino a 750-800 milioni annui di bottiglie. "Le scaglie di PET, già pulite e selezionate, vengono fuse nei nostri impianti - spiega il direttore di stabilimento Stefano Lorenzo - per poter catturare dal materiale fuso e non solido, con più facilità ed efficienza, le sostanze nocive accumulate durante la raccolta differenziata. Siamo stati i primi ad utilizzare questa tecnologia e con un primato di produttività a livello mondiale". 

Dopo la fusione, il materiale viene trasformato nuovamente in sfere di resina idonee all'uso alimentare e poi in preforma, una volta gonfiati negli stabilimenti di imbottigliamento, diventano bottiglie totalmente riciclate. Efficienza anche nel trasporto, perché un camion di preforma corrisponde a 31 camion di bottiglie finite. "Abbiamo trasformato il rifiuto in una risorsa strategica - spiega Giangiacomo Pierini, Corporate Affairs & Sustainability Director di Coca-Cola HBC Italia -. È la dimostrazione di come la visione sul lungo periodo supportata da investimenti, tecnologia e competenze può arrivare a stabilire un modello". 

Ultimi video

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

01:35
Le zebre nel sociale

Le zebre nel sociale

01:47
Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

02:01
Perugia scatta in testa

Perugia scatta in testa

00:52
MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

00:59
MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

01:36
MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

01:08
Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

00:30
Dan Peterson uno di noi

Dan Peterson uno di noi

02:42
90 anni di Dan Peterson

I 90 anni di Dan Peterson

01:53
Peterson icona sportiva

Dan Peterson fa 90: auguri al "Numero Uno" del basket

02:45
DICH DAN PETERSON 90 ANNI 9/1 DICH

Dan Peterson compie 90 anni: il regalo di Sport Mediaset e i tanti ricordi

01:09
3-tre, quante cadute

3-tre, quante cadute

01:22
Dakar, vince la Honda

Dakar, vince la Honda

01:35
Emozione olimpica

Emozione olimpica: -31 al via

01:47
Superlega, vola Perugia

Superlega, vola Perugia

I più visti di Altri Sport

MCH ARRIVO A MELBOURNE SINNER E ALCARAZ MCH

Sinner e Alcaraz arrivano insieme a Melbourne

MCH ALLENAMENTO MELBOURNE SINNER 11/1 MCH

Sinner, via alla missione AusOpen: primo allenamento a Melbourne

Alcaraz-Sinner show

Alcaraz-Sinner show

MCH ALLENAMENTO ALCARAZ MELBOURNE 11/1 MCH

Alcaraz, primo allenamento in vista degli Australian Open

Ranking, Musetti numero 5

Ranking, Musetti numero 5

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:29
Snowboard, CdM: Bormolini e Dal Masso, doppietta azzurra slalom parallelo Bad Gastein
20:15
Sci fondo, Cdm: Pellegrino guida squadra di tredici azzurri ad Oberhof
19:49
Pallanuoto, Europei: Settebello supera Slovacchia
19:12
Le bevande di Milano Cortina in bottiglie di plastica 100% riciclate
18:56
Sci alpino, slalom Flachau: in testa Shiffrin e azzurre indietro