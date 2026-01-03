Lagalla e Anello, apertura al pubblico del velodromo Borsellino è altro passo avanti

"L'apertura al pubblico del velodromo Paolo Borsellino, con una capienza iniziale di circa 1.950 spettatori, rappresenta un ulteriore e significativo risultato nel percorso di valorizzazione di questo importante impianto sportivo cittadino. Dopo aver consentito, nei mesi scorsi, l'avvio delle gare del campionato di Serie D, oggi compiamo un nuovo passo in avanti restituendo il Velodromo ai tifosi e alla città". Lo dicono il sindaco di Palermo Roberto Lagalla e l'assessore allo Sport Alessandro Anello. "Si tratta di un traguardo reso possibile - aggiungono - grazie alla proficua collaborazione tra l'amministrazione comunale e l'Athletic Club Palermo, nonché al lavoro congiunto degli uffici dei settori dello Sport e delle Opere pubbliche del Comune e della Commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, che nella giornata di ieri ha espresso parere favorevole all'apertura al pubblico. Un risultato che conferma come il dialogo istituzionale e la sinergia con le realtà sportive del territorio possano produrre benefici concreti. Proseguiremo nelle prossime settimane i lavori e gli interventi necessari per aumentare ulteriormente la capienza dell'impianto e rivolgiamo un grande in bocca al lupo all'Athletic Club Palermo per il prosieguo della stagione".