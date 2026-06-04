"La Regina è tornata". Serena Williams giocherà al Queen's con una compagna 25 anni più giovane

04 Giu 2026 - 16:46
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Serena Williams tornerà a giocare a tennis a livello professionistico in doppio con una compagna di 25 anni più giovane. Victoria Mboko è una canadese diciannovenne, numero 9 del ranking mondiale. Mboko ha rivelato che avrà l'"onore" di giocare con la 44enne Williams come wild card al Queen's Club la prossima settimana. Le due si sono allenate sui campi in erba nella zona ovest di Londra giovedì. Mboko ha scritto in un post su Instagram: "La Regina è tornata". Mboko ha aggiunto: "È un onore condividere il campo con una delle più grandi atlete di tutti i tempi questa settimana. Sono ancora più emozionata di giocare in doppio insieme!". 

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