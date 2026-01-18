La raccattapalle si sente male, Zeynep Sönmez conquista Melbourne e il cuore dei tifosi VIDEO

Zeynep Sönmez non ha conquistato solo una storica vittoria nel primo turno degli Australian Open, ma anche il rispetto e l’ammirazione del pubblico di Melbourne. Durante il suo match contro Ekaterina Alexandrova, nel pieno del secondo set, una giovane raccattapalle si è improvvisamente sentita male a causa del caldo ed è caduta a terra vicino alla sedia dell’arbitro. Senza esitazione, Sönmez ha interrotto il gioco e si è precipitata verso la ragazza, aiutandola a rialzarsi e sorreggendola fino a una sedia, dove ha potuto ricevere le cure necessarie.