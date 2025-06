La Nfl ai Giochi: Mahomes e Tagovailoa "vedono" LA 2028

Da Jaysun Tatum a Shohei Otani, da Paolo Banchero a Patrick Mahomes fino ad Aaron Judge. I Giochi di Los Angeles 2028 potrebbero essere i primi nella storia a poter mettere in vetrina gli assi di tutti gli sport professionistici Usa, un richiamo irresistibile per gli appassionati a stelle e strisce, e non solo, che finora si sono dovuti 'accontentare' di tifare per il Dream Team di basket, che pur con altri e bassi ha comunque spesso coinvolto campioni di prima grandezza dell'Nba. In attesa dell'Olimpiade californiana, alcuni big degli sport americani più seguiti saranno impegnati a Milano Cortina 2026, dove le superstar della NHL, lega professionistica nordamericana dell'hockey ghiaccio, torneranno ai Giochi dopo un'assenza di dodici anni (l'ultima volta era stata quella di Sochi 2014). E non a caso fra i biglietti più richiesti dell'Olimpiade invernale in Italia ci sono stati proprio quelli delle partite del torneo di 'Ice Hockey'. Poi il grande palcoscenico sarà quello di Los Angeles 2028 dove per la prima volta potranno esserci gli assi della NFL, la lega del football, grazie all'introduzione nel programma olimpico di LA '28 del flag football, ovvero una versione 'ammorbidita' del football americano senza molti di quei contatti considerati pericolosi. L'assemblea dei proprietari delle 32 franchigie della NFL, riunitisi lo scorso 20 maggio, ha dato il via libera deliberando che ai giocatori della lega sarà permesso di prendere parte al torneo olimpico, e ora i vari Jalen Hurts e Patrick Mahomes, quarter back rispettivamente dei Philadelphia Eagles e dei Kansas City Chiefs che hanno già espresso il desiderio di partecipare ai Giochi, possono realisticamente pensare di realizzare il loro desiderio. La decisione è in linea con l'obiettivo della NFL di espandere la propria presenza internazionale, coinvolgere maggiormente i tifosi e ispirare nuove generazioni di giocatori in tutto il mondo. Per questo, la lega ha già abbracciato il flag football attraverso il formato dei 'Pro Bowl Games', dove la versione modificata del football è stata molto apprezzata sia dai tifosi che dagli stessi giocatori. Ogni team che parteciperà a Los Angeles 2028, dove in nome della parità di genere ci sarà anche il flag football femminile, potrà selezionare dieci giocatori, mentre in campo ce ne saranno cinque contro cinque. "È un onore incredibile per qualsiasi atleta rappresentare il proprio Paese ai Giochi Olimpici, che sono l'apice dello sport mondiale - ha commentato il 'commissioner' della NFL, Roger Goodell -. Le Olimpiadi sono l'apice dello sport internazionale. Per noi poter partecipare a questo evento, con squadre provenienti da tutto il mondo, è un momento significativo". Va comunque precisato che i proprietari delle franchigie NFL hanno dato l'ok dopo aver ricevuto le rassicurazioni che cercavano, ovvero una polizza infortuni che copra i rischi della partecipazione e una esenzione dal tetto salariale nel caso giocatori debbano saltare partite della stagione a causa di traumi riportati durante i Giochi. Non è invece ufficiale la richiesta, che probabilmente verrà accolta, di far disputare il torneo di flag football il prima possibile per permettere ai giocatori di unirsi al training camp dei rispettivi team Nfl. E' lecito quindi pensare che le partite si giochino nella prima parte della prossima Olimpiade estiva, ovvero dal 14 al 21 luglio. In ogni caso, "sarebbe bello esserci", come ha detto anche Tua Tagovailoa, quarter back hawaiano e maglia numero 1 dei Miami Dolphins: l'Olimpiade la sogna anche lui.