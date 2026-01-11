Sci, CdM: slalom Adelboden, in testa Kristoffersen. Azzurro Vinatzer indietro

Il norvegese Henrik Kristoffersen in 56.65 e' al comando dopo la prima manche dello slalom speciale di cdm di Adelboden. Alle sue spalle - con l'arrivo del sole sulla difficile pista delle Alpi bernesi con il suo spettacolare e difficilissimo muro finale - con distacchi minimi il suo connazionale Atle Lie Mcgrath in 56.93 ed il giovane finlandese Eduard Hallberg in 56.94. Per l'Italia - con una tracciatura non facile che ha creato problemi a diversi concorrenti - nessuna buona indicazione dalla prima manche. Alex Vinatzer, il miglior azzurro, in ritardo di ritmo su parecchie porte, dopo la prova dei primi trenta migliori atleti e' al momento 20/o in 58.17. Ancora piu' indietro Tobias Kastlunger in 58.82 mentre Tommaso Sala in 59.38 e' gia' fuori tempo massimo per potresti qualificare a seconda manche delle 13.30.