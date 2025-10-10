La Dakar sbarca a Eicma: moto, cimeli e piloti in passerella

La Dakar sbarca a Milano. L’Edizione numero 82 dell’Esposizione internazionale delle due ruote, in programma dal 6 al 9 novembre a Fiera Milano Rho, ospiterà la mostra Desert Queens, un percorso espositivo interamente dedicato alle moto e alle persone che hanno scritto la storia della leggendaria competizione rallistica. L’annuncio è arrivato stamane attraverso un comunicato stampa congiunto di EICMA e ASO (Amaury Sport Organisation), organizzatore della Dakar e partner ufficiale dell’iniziativa. La mostra Desert Queens sarà un tributo agli oltre quarant’anni di storia della Dakar, che gli organizzatori racconteranno attraverso l’esposizione di più di trenta moto, ma anche memorabilia, foto e video. Ospitato nell’area esterna MotoLive di EICMA, il progetto non si limiterà all’esposizione dei veicoli più iconici, ma offrirà al pubblico anche experience interattive, come l’incontro diretto con i piloti e gli approfondimenti divulgativi su navigazione, sicurezza e l’evoluzione dell’equipaggiamento tecnico.