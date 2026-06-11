Jannik Sinner giocherà il torneo di esibizione Giorgio Armani Tennis Classic all'Hurlingham Club di Londra

Jannik Sinner, Luciano Darderi e Flavio Cobolli prenderanno parte al Giorgio Armani Tennis Classic, torneo di esibizione che si giocherà presso l'Hurlingham Club di Londra. A dare la conferma della presenza del N.1 al mondo e degli altri due campioni italiani è stato lo stesso club tramite i propri canali social. Sinner, reduce dal problema fisico che gli è costato l'eliminazione dal Roland Garros contro Cerundolo, aveva confermato di voler saltare tutti i tornei pre-Wimbledon per prepararsi al meglio per l'importante appuntamento.

Il direttore del torneo Nikhil Waugh ha affermato: "Per la nostra 32esima edizione, siamo eccitati di dare il benvenuto a Jannik Sinner, che si aggiunge ad un parco giocatori eccezionale!"