Italvolley, Anzani: "Mai facile ripetersi, ma era l'obiettivo"

28 Set 2025 - 15:46

"Il ripetersi non è mai facile nello sport, però a inizio estate l'avevo detto, questo era uno nostro obiettivo. E ce l'abbiamo fatta". Così Simone Anzani ai microfoni Rai Sport dopo il successo dell'Italvolley al Mondiale maschile. "E' un'emozione incredibile, per me è una partita particolare quella di oggi, arrivo da due anni difficili, due anni fa ho rischiato di smettere di giocare - ha proseguito - Ho rincorso un'Olimpiade, che era il mio ultimo obiettivo, e adesso sono qua grazie alla mia famiglia, a mia moglie e alle mie bambine, non mi hanno mai lasciato solo. Questa è per voi, per l'amore e la pazienza". Infine la dedica all'infortunato Lavia. "E' per te, sai quanto ci sei mancato e di quanto avevamo bisogno di te - ha concluso - Questa vittoria è dedicata totalmente a te".

