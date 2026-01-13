Logo SportMediaset

Milano Cortina: un truck itinerante per lo screening della salute

13 Gen 2026 - 14:40

L'ospedale Niguarda e i vigili del fuoco insieme per un'iniziativa di legacy olimpica importante per la popolazione, che vede anche la collaborazione dell'Asst Valtellina e Alto Lario.

Il progetto si chiama "Truck della salute", ed è rivolto ai cittadini adulti di Milano e della Valtellina; un Tir di 11 metri, totalmente ristrutturato e rigenerato dai Vigili del Fuoco e allestito dagli specialisti di Niguarda, percorrerà la strada da Milano a Livigno, luoghi olimpici, fermandosi in cinque località (Milano, Sondrio, Sondalo, Bormio e Livigno) e offrendo ai cittadini la possibilità di uno screening cardiometabolico gratuito in ambito cardiologico, reumatologico, diabetologico, urologico e nutrizionale, e offrendo anche consulenze sulle patologie legate alla medicina in alta quota. Saranno utilizzati strumenti/questionari validati dalla letteratura per la valutazione del rischio in relazione agli stili di vita e ai fattori di rischio specifici. A disposizione dei cittadini che si sono sottoposti allo screening rimarrà un fascicoletto sanitario con tutte le rilevazioni, i referti e la determinazione del livello di rischio per i diversi ambiti esplorati. Nel caso di un risultato che debba essere approfondito con ulteriori indagini, sarà possibile dialogare con lo specialista di riferimento per le indicazioni diagnostiche/terapeutiche del caso.

Si comincerà il 16 a Milano, all'ingresso del Niguarda, per poi spostarsi in varie aree della provincia di Sondrio. 

