Basket, coach Trento: "Vincere contro Atene, vogliamo playoff EuroCup"

"Affrontiamo il Panionios, una squadra che, nonostante il recente cambio di allenatore, sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le due vittorie consecutive arrivate in EuroCup e in campionato. Rispetto alla gara d'andata hanno cambiato molto e stanno trovando una buona amalgama di gruppo. Da parte nostra vogliamo farci trovare pronti in questo periodo, che ci vedrà impegnati sia in campionato sia in coppa, e siamo molto motivati. Il Panionios dispone di un reparto esterni estremamente forte e ben assortito, con giocatori dalle caratteristiche diverse: ci sono elementi capaci di creare dal palleggio e altri con grande talento realizzativo, come Thomasson, arrivato da poco ma già molto incisivo. Sotto canestro possono contare su un pacchetto di lunghi versatile e fisico, con giocatori come Kreuser e Tsalmpouris, capaci di incidere sia vicino a canestro sia con il tiro. Inoltre stanno proponendo una difesa molto aggressiva ed energica, soprattutto sugli esterni, e dovremo essere estremamente attenti per tutta la partita".