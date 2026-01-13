Logo SportMediaset

Basket, coach Trento: "Vincere contro Atene, vogliamo playoff EuroCup"

13 Gen 2026 - 15:33

"Affrontiamo il Panionios, una squadra che, nonostante il recente cambio di allenatore, sta attraversando un buon momento di forma, come dimostrano le due vittorie consecutive arrivate in EuroCup e in campionato. Rispetto alla gara d'andata hanno cambiato molto e stanno trovando una buona amalgama di gruppo. Da parte nostra vogliamo farci trovare pronti in questo periodo, che ci vedrà impegnati sia in campionato sia in coppa, e siamo molto motivati. Il Panionios dispone di un reparto esterni estremamente forte e ben assortito, con giocatori dalle caratteristiche diverse: ci sono elementi capaci di creare dal palleggio e altri con grande talento realizzativo, come Thomasson, arrivato da poco ma già molto incisivo. Sotto canestro possono contare su un pacchetto di lunghi versatile e fisico, con giocatori come Kreuser e Tsalmpouris, capaci di incidere sia vicino a canestro sia con il tiro. Inoltre stanno proponendo una difesa molto aggressiva ed energica, soprattutto sugli esterni, e dovremo essere estremamente attenti per tutta la partita".

Così Fabio Bongi, assistant coach di Dolomiti Energia Trentino, dando la chiave di lettura del match interno di EuroCup di stasera contro Panionios Athens. "Abbiamo davanti una sfida complicata e molto importante nel nostro percorso contro il Panionios Athens, che arriva da due vittorie consecutive - ha aggiunto il centro bianconero Selom Mawugbe -. All'andata è stata una partita molto equilibrata in cui siamo riusciti a spuntarla, ma da allora la loro squadra è cambiata molto e sappiamo che scenderanno in campo con grande fame. Dovremo dettare il ritmo fin dalla palla a due e mantenerlo per tutti i 40 minuti, giocando insieme, per conquistare una vittoria che sarebbe fondamentale per noi. Siamo in piena lotta per i playoff, che rappresentano un nostro obiettivo, e dovremo essere pronti a fare tutto il necessario per vincere. Non dobbiamo guardare la classifica: in una competizione come l'EuroCup ogni squadra è forte e gioca sempre per ottenere il massimo". 

