Ciclismo, il Giro di Sardegna torna dopo 15 anni: 175 atleti con 25 team

13 Gen 2026 - 16:16

Il giro di Sardegna ritorna nell'isola dopo 15 anni. Cinque tappe per 830 chilometri dal 25 febbraio all'1 marzo: venticinque le squadre iscritte con 175 ciclisti in sella. Un'operazione - quella presentata questa mattina dalla Regione - turistico-sportiva che passa per i nuovi siti Unesco delle domus de janas e per i nuraghi. Lo scenario sarà quello della Sardegna meno balneare e più sconosciuta. L'intento è quello di promuovere l'isola anche lontano dall'estate. 

Partenza da Castelsardo e arrivo a Bosa dopo 189 chilometri. A seguire la Oristano-Carbonia. Terza tappa da Cagliari a Tortolì. Quindi Arbatax-Nuoro. E infine gli ultimi 183 chilometri per arrivare a Nuoro. "Lo sport sarà protagonista - ha detto la presidente della Regione Alessandra Todde - ma chiaramente è anche un modo per fare conoscere la Sardegna, tra l'altro in concomitanza con il Carnevale e con i riti che esprimono la vera essenza dell'isola. Questo in uno scenario che prevede l'America's Cup a maggio e il rally a ottobre". Bassa stagione - ha ribadito l'assessore al Turismo Franco Cuccureddu - quindi in linea con la strategia di spostare flussi turistici nello spazio e nel tempo. 

Con Cuccureddu c'era anche l'assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas. Presenti al lancio ufficiale del Giro in Sardegna Fabio Aru e Claudio Chiappucci e, a distanza, Francesco Moser e Gianni Bugno. Saranno gli ambasciatori del Giro. Con loro Roberto Pella, presidente della Lega ciclismo professionistico: "È un giro che, stando ai primi contatti - ha anticipato - sta riscuotendo interesse in tutto il mondo per quanto riguarda la copertura mediatica. Siamo in overbooking, qualcuno è rimasto fuori perché oltre 25 team non si può andare, ma ci saranno le squadre più prestigiose". 

La prima volta del Giro di Sardegna nel 1958. Nell'albo d'oro figurano nomi leggendari come Eddy Merckx, Jacques Anquetil, Vittorio Adorni, Marino Basso, Giuseppe Saronni e Peter Sagan. L'equivalente della maglia rosa del Giro d'Italia sarà la maglia azzurra. La verde sarà per gli scalatori, un omaggio alle montagne e ai paesaggi interni dell'isola. Maglia arancio per i giovani, bianca con i nuraghi per la classifica a punti. 

