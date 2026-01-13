Ciclismo, il Giro di Sardegna torna dopo 15 anni: 175 atleti con 25 team

Con Cuccureddu c'era anche l'assessora regionale alla Cultura Ilaria Portas. Presenti al lancio ufficiale del Giro in Sardegna Fabio Aru e Claudio Chiappucci e, a distanza, Francesco Moser e Gianni Bugno. Saranno gli ambasciatori del Giro. Con loro Roberto Pella, presidente della Lega ciclismo professionistico: "È un giro che, stando ai primi contatti - ha anticipato - sta riscuotendo interesse in tutto il mondo per quanto riguarda la copertura mediatica. Siamo in overbooking, qualcuno è rimasto fuori perché oltre 25 team non si può andare, ma ci saranno le squadre più prestigiose".