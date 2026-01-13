Pattinaggio figura: a Sheffield al via Europei, 14 azzurri in gara

Fra mercoledì 14 e domenica 18 gennaio, la Utilita Arena di Sheffield (Gran Bretagna) sarà teatro dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura. L'appuntamento vedrà la partecipazione di una folta rappresentativa italiana, con almeno due presenze in ognuno dei quattro ambiti in cui verranno conferite le medaglie.mPer la competizione maschile sono stati selezionati Daniel Grassl (Fiamme Oro), Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre). In ambito femminile gareggeranno Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Sarina Joos (Ice Club Torino) e Anna Pezzetta (Fiamme Oro). Nelle coppie di artistico spazio a Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S. Aeronautica/Cus Torino). Nella danza saranno della partita Charléne Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) e Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab). Il movimento azzurro, che ha conquistato complessivamente 11 medaglie nelle tre edizioni dei Campionati Europei sinora disputatesi nel quadriennio olimpico in corso, si presenterà a Sheffield con l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista nonostante l'assenza della coppia d'artistico Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Oro), a causa di un risentimento fisico accusato da Conti.