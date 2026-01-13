Logo SportMediaset

Pattinaggio figura: a Sheffield al via Europei, 14 azzurri in gara

13 Gen 2026 - 13:36

Fra mercoledì 14 e domenica 18 gennaio, la Utilita Arena di Sheffield (Gran Bretagna) sarà teatro dei Campionati Europei 2026 di pattinaggio di figura. L'appuntamento vedrà la partecipazione di una folta rappresentativa italiana, con almeno due presenze in ognuno dei quattro ambiti in cui verranno conferite le medaglie.mPer la competizione maschile sono stati selezionati Daniel Grassl (Fiamme Oro), Nikolaj Memola (Fiamme Oro) e Matteo Rizzo (Fiamme Azzurre). In ambito femminile gareggeranno Lara Naki Gutmann (Fiamme Oro), Sarina Joos (Ice Club Torino) e Anna Pezzetta (Fiamme Oro). Nelle coppie di artistico spazio a Rebecca Ghilardi/Filippo Ambrosini (Fiamme Azzurre) e Irma Caldara/Riccardo Maglio (C.S. Aeronautica/Cus Torino). Nella danza saranno della partita Charléne Guignard/Marco Fabbri (Fiamme Azzurre) e Victoria Manni/Carlo Röthlisberger (Icelab). Il movimento azzurro, che ha conquistato complessivamente 11 medaglie nelle tre edizioni dei Campionati Europei sinora disputatesi nel quadriennio olimpico in corso, si presenterà a Sheffield con l'ambizione di recitare un ruolo da protagonista nonostante l'assenza della coppia d'artistico Sara Conti/Niccolò Macii (Fiamme Oro), a causa di un risentimento fisico accusato da Conti. 

Questo il programma della manifestazione con gli orari del nostro Paese (un'ora dopo rispetto a quelli locali per via del fuso britannico). Mercoledì 14 gennaio: ore 14 programma corto coppie di artistico, ore 18 programma corto femminile. Giovedì 15 gennaio ore 14.20 programma corto maschile, ore 20 programma libero coppie di artistico. Venerdì 16 gennaio ore 13.30, Rhythm Dance, ore 19 programma libero femminile. Sabato 17 gennaio ore 14 programma libero maschile, ore 19.30 danza libera. 

