Iran, Atp: "Monitoriamo situazione, priorità è sicurezza giocatori"

"L'Atp sta monitorando con attenzione la situazione in Medio Oriente, restando in continuo contatto con i giocatori, i loro team e le autorità locali". Questo il comunicato ufficiale dell'Atp riguardo i giocatori rimasti bloccati a Dubai, dove lo spazio aereo è chiuso per via dei conflitti in Medio Oriente. "La salute, il benessere e la sicurezza dei giocatori, del nostro staff e del personale dei tornei sono la nostra priorità. Possiamo confermare che un ristretto numero di giocatori, con i loro team, sono rimasti bloccati a Dubai. Le modalità di viaggio restano soggette a valutazioni continue, in linea con le operazioni delle compagnie aeree e con le indicazioni ufficiali", aggiunge l'Atp.