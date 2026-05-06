Internazionali: Cobolli 'a Roma con più autostima, spero mi aiuti'

06 Mag 2026 - 13:23
© Getty Images

© Getty Images

"Sono contento di essere qui e desidero fare meglio rispetto agli anni scorsi, non ho mai vissuto questo torneo come avrei voluto e spero finalmente di farlo. Credo che solo Berrettini e io possiamo capire quello che proviamo quando giochiamo qui con il pubblico romano. C'è molta pressione e ce la mettiamo noi da soli, è un errore che facciamo ma è l'inconscio di voler dimostrare qualcosa in più a noi stessi e al pubblico. Quest'anno sento meno pressione, mi sento bene, vengo da tanti tornei giocati come si deve e vengo qui a Roma con tanta autostima che spero possa aiutarmi". Così Flavio Cobolli, in conferenza stampa nel giorno del suo compleanno, parla del suo ritorno agli Internazionali d'Italia. L'azzurro, poi, sottolinea la volontà di "essere spensierato, chi si mette la pressione da solo non rende come dovrebbe. Alla top ten non ci penso molto, spero arrivi ma non sono ossessionato. Penso sempre di essere ancora il numero 500 perché mi aiuta a migliorare ogni giorno. Voglio divertirmi ed essere sempre il Flavio di sempre, sto migliorando facendo un percorso di crescita che può permettermi di ambire a quei risultati", prosegue. Mentre a chi chiede dell'affiatamento con gli altri azzurri, testimoniato anche da una cena tra azzurri, risponde che "essere uniti può aiutare il movimento a crescere. E' stato bello e spero possa proseguire questa routine. Darderi? Luciano fa parte della mia crescita e averlo nel circuito mi aiuta tanto, ci vado molto d'accordo e gli voglio bene, lo stimo, ci sproniamo a vicenda per i nostri obiettivi. Non credevo di poter raggiungere questo livello di tennis, ma adesso che sono qui ogni penso a fare quello che può aiutarmi a crescere ancora", conclude.

cobolli
atp roma
tennis

Ultimi video

00:53
MCH FUNERALI ZANARDI FOLLA ATTENDE MCH

Zanardi, l'arrivo del feretro e l'applauso della gente

01:41
Sinner in campo sabato

Sinner in campo sabato

00:30
MCH ENTUSIASMO DJOKOVIC MCH

Che entusiasmo a Roma per Djokovic! Tribune piene in allenamento

00:32
DICH MUSETTI DICH

Musetti: "A Roma per sorprendere"

02:55
DICH BERRETTINI OTO DICH

Berrettini: "Voglio ritrovare leggerezza, Cagliari mi ha ricaricato"

02:46
DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

01:03
L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Malagò, Bebe Vio e Alberto Tomba

L'ultimo saluto ad Alex Zanardi: presenti Malagò, Bebe Vio e Alberto Tomba

06:28
Esclusiva Schwazer

Esclusiva Schwazer: "Europei? Parliamone ma non dipende solo da me"

01:34
Il momento di Musetti

Il momento di Musetti: Lorenzo pronto per gli Internazionali

00:24
DICH PANCALLI SU ZANARDI DICH

Pancalli su Zanardi: "Ha reso visibile l'invisibile"

03:29
DICH SIMONELLI DA MILANO

Simonelli: "Malagò? Farà bene nel calcio"

01:25
MCH FUNERALI ZANARDI MCH

Zanardi, il lungo applauso all'uscita del feretro

00:18
DICH ALBERTO TOMBA SU ZANARDI DICH

Alberto Tomba su Zanardi: "Uomo di forza e volontà"

00:52
MCH HANDBIKE ZANARDI FUNERALE MCH

Zanardi, in 2mila per il funerale: sull'altare la sua handbike

00:42
DICH ZAIA SU ZANARDI DICH

Zaia su Zanardi: "Alex un emblema della positività"

00:53
MCH FUNERALI ZANARDI FOLLA ATTENDE MCH

Zanardi, l'arrivo del feretro e l'applauso della gente

I più visti di Altri Sport

DICH SINNER DOPO TRIONFO 3/5 DICH

Sinner: "Beh, è incredibile. Sono molto contento"

I funerali di Alex Zanardi

Funerale Zanardi, in migliaia nella Basilica di Santa Giustina a Padova

Zanardi: gli ultimi mesi tra casa e clinica, il peggioramento e l'addio improvviso

Funerale Zanardi, in migliaia nella Basilica di Santa Giustina: commossa Bebe Vio

MCH FUNERALI ZANARDI FOLLA ATTENDE MCH

Zanardi, l'arrivo del feretro e l'applauso della gente

DICH DARDERI INTERNAZIONALI ROMA DICH

Darderi: "Con Sinner e Alcaraz non c'è mai partita"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
15:18
Internazionali: esce anche Urgesi, l'azzurra sconfitta da Golubic
14:42
F1, a Miami Brembo ha festeggiato i 900 GP
 Lucrezia Stefanini
13:59
Internazionali: Stefanini subito fuori all'esordio
13:23
Internazionali: Cobolli 'a Roma con più autostima, spero mi aiuti'
12:10
L'ex cestista dominicano Dagoberto Pena condannato a 60 anni per abusi su minori