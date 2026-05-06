Motociclismo, Ducati debutta nel campionato mondiale di flat track

Rob Painter, Managing Director di VRX Management Ltd, ha aggiunto: “Negli ultimi anni abbiamo monitorato da vicino la crescita del Campionato del Mondo FIM Flat Track e partecipato a diversi eventi per comprenderne a fondo le peculiarità. La possibilità di collaborare con un marchio iconico come Ducati, entusiasta di vedere la Desmo 450 MX competere per la prima volta in questo campionato, rappresentava per noi un’opportunità strategica che abbiamo colto con determinazione, anche grazie al supporto fondamentale di Dirt Store. L’ingresso in una nuova disciplina implica una curva di apprendimento significativa: poter contare sull’esperienza di Tim Neave è un asset rilevante per il nostro percorso di sviluppo e per supportarlo nel raggiungimento dei suoi obiettivi in una serie altamente competitiva. Ashton Boughen ha già dimostrato il proprio talento in diverse discipline e, pur trattandosi di una nuova sfida, siamo convinti che saprà esprimere pienamente il proprio potenziale. Siamo estremamente motivati per la stagione e pronti a presentare ufficialmente il VRX Dirt Store Ducati Race Team nel round inaugurale di Roden. Ringrazio Paolo Ciabatti, Fabrizio Cazzoli e Sara Falzolgher per la fiducia e il supporto in questo progetto.”