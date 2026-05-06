Motociclismo, Ducati debutta nel campionato mondiale di flat track
Ducati farà il proprio debutto nel Campionato del Mondo FIM Flat Track 2026, con il modello Desmo450 MX. Il team britannico VRX Dirt Store Ducati Race Team schiererà una line-up di due piloti nella serie articolata su dieci round.
VRX Management, realtà nota per la gestione del Great Britain Speedway Team, ha siglato una partnership con Dirt Store – tra i principali fornitori in UK di abbigliamento, componenti e attrezzature off-road – e porterà in pista i piloti britannici Tim Neave e Ashton Boughen ad inaugurare l’ingresso di Ducati in una spettacolare disciplina in forte espansione.
Campione britannico in carica ed ex protagonista del British Superbike Championship, il trentenne Neave ha debuttato nel Campionato del Mondo FIM Flat Track nel 2023 e, nella stagione successiva, ha sfiorato la medaglia di bronzo FIM, mancandola soltanto al tie-break. Con quattro podi già conquistati ma ancora alla ricerca della prima vittoria nella massima categoria, l’obiettivo è migliorare l’attuale sesta posizione in classifica. Per il suo giovane compagno di squadra, invece, il 2026 rappresenterà una stagione ad alta intensità formativa e particolarmente impegnativa nell'apprendimento di questa disciplina.
Appena diciottenne, Boughen è considerato uno dei talenti emergenti più promettenti. Ha gareggiato nel Motocross con Yamaha Europe e, più recentemente, nello Speedway, ma ha ora deciso di focalizzarsi esclusivamente sul Campionato del Mondo FIM Flat Track.
I due piloti saranno in sella alla Desmo450 MX, modello sviluppato con il contributo della leggenda italiana e nove volte Campione del Mondo Motocross FIM Tony Cairoli. La moto integra distribuzione desmodromica e combina tecnologia all’avanguardia con performance validate in ambito racing.
Esteso da sei a dieci round a conferma della crescente popolarità, il Campionato del Mondo FIM Flat Track 2026 toccherà otto Paesi e due continenti in un calendario intenso di cinque mesi e mezzo. Il via è previsto il 9 maggio a Roden, nei Paesi Bassi, mentre la chiusura avverrà con due round in Argentina – prime tappe extraeuropee nella storia del campionato – nel weekend del 24-25 ottobre.
Fabrizio Cazzoli, Managing Director Ducati UK, ha dichiarato: “Ducati UK è lieta di congratularsi con il nuovo VRX Dirt Store Ducati Race Team per l’avvio di questo entusiasmante capitolo. Siamo orgogliosi di vedere la Ducati Desmo 450 MX in un contesto diverso dal tradizionale cross. Essendo il primo team flat track a utilizzare questo modello, il progetto evidenzia la versatilità e l’adattabilità della piattaforma Ducati. Si tratta di una milestone strategica che dimostra come la Desmo 450 MX possa performare in discipline diverse, mantenendo gli standard di eccellenza ingegneristica e prestazionale che contraddistinguono il brand Ducati. Auguriamo al team il massimo successo per la stagione e seguiremo con attenzione i loro progressi.”
Rob Painter, Managing Director di VRX Management Ltd, ha aggiunto: “Negli ultimi anni abbiamo monitorato da vicino la crescita del Campionato del Mondo FIM Flat Track e partecipato a diversi eventi per comprenderne a fondo le peculiarità. La possibilità di collaborare con un marchio iconico come Ducati, entusiasta di vedere la Desmo 450 MX competere per la prima volta in questo campionato, rappresentava per noi un’opportunità strategica che abbiamo colto con determinazione, anche grazie al supporto fondamentale di Dirt Store. L’ingresso in una nuova disciplina implica una curva di apprendimento significativa: poter contare sull’esperienza di Tim Neave è un asset rilevante per il nostro percorso di sviluppo e per supportarlo nel raggiungimento dei suoi obiettivi in una serie altamente competitiva. Ashton Boughen ha già dimostrato il proprio talento in diverse discipline e, pur trattandosi di una nuova sfida, siamo convinti che saprà esprimere pienamente il proprio potenziale. Siamo estremamente motivati per la stagione e pronti a presentare ufficialmente il VRX Dirt Store Ducati Race Team nel round inaugurale di Roden. Ringrazio Paolo Ciabatti, Fabrizio Cazzoli e Sara Falzolgher per la fiducia e il supporto in questo progetto.”
Dan Giffard, fondatore di Dirt Store, ha dichiarato: “Dirt Store è uno dei principali retailer online off-road nel Regno Unito. Lanciata nel 2023, l’azienda offre ai rider di ogni livello i prodotti più innovativi del settore. Fondata da appassionati rider, Dan e Nick, la mission è sviluppare la community del motorsport off-road e ampliare l’audience della disciplina. Dal livello amatoriale fino al professionismo, Dirt Store ha supportato piloti in eventi di motocross, enduro e speedway. La partnership con VRX Dirt Store Ducati rappresenta il primo step nel flat track e siamo entusiasti di espanderci in una nuova disciplina.”
Armando Castagna, Direttore della FIM Track Racing Commission, ha concluso: “Il Flat Track continua a crescere e consolidarsi e il coinvolgimento di un costruttore di prestigio globale come Ducati ne è un’ulteriore conferma. Il VRX Dirt Store Ducati Race Team è un’aggiunta di valore al campionato e auguro ai suoi piloti, così come a tutti i partecipanti, il massimo successo per la stagione. Con griglie complete, nuovi protagonisti e un calendario ampliato, il Campionato del Mondo FIM Flat Track 2026 si preannuncia altamente competitivo ed entusiasmante.”