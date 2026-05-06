L'ex cestista dominicano Dagoberto Pena condannato a 60 anni per abusi su minori

L'ex estista dominicano Dagoberto Peña è stato condannato negli Stati Uniti a 60 anni di carcere per abusi sessuali su minori. "Secondo i documenti del tribunale, da ottobre 2024 a febbraio 2026, Peña ha sfruttato e indotto due minori a partecipare ad atti sessualmente espliciti per produrre materiale video", ha dichiarato il Dipartimento di Giustizia in un comunicato.

Peña ha confessato ed è stato inoltre condannato alla libertà vigilata a vita al termine della sua detenzione e sarà inserito nell'elenco dei soggetti condannati per reati sessuali. Nel 2019 il 37enne partecipò alla Coppa del Mondo con la Repubblica Dominicana e concluse la propria carriera nel 2023 con il Grupo Alega Cantabria. Tra le sue anche Coruña, Breogán, Estudiantes e Barcelona B. Dopo il ritiro aveva iniziato a lavorare come insegnante di educazione fisica e allenatore in Florida.

L'indagine era iniziata nel 2025 quando il padre della vittima aveva scoperto "comunicazioni inappropriate" tra l'ex giocatore e un minore. "Peña ha ricevuto immagini di un minore nudo impegnato in atti sessualmente espliciti. Sono state inoltre rinvenute immagini e video che Peña aveva girato durante gli abusi sessuali su due minori", ha aggiunto il Dipartimento di Giustizia. L'uomo condannato era anche in possesso di immagini di un terzo minore impegnato in atti sessualmente espliciti.